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全球首个百兆瓦时智能组串式构网型储能项目投运

刘园园
2024年07月16日08:39 | 来源：科技日报
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原标题：全球首个百兆瓦时智能组串式构网型储能项目投运

图为全球首个百兆瓦时智能组串式构网型储能项目。中国电力建设集团供图

图为全球首个百兆瓦时智能组串式构网型储能项目。中国电力建设集团供图

科技日报讯 （记者刘园园）记者7月13日获悉，由中国电力建设集团总承包的全球首个百兆瓦时智能组串式构网型储能项目近日正式投运。

项目位于青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市光伏产业园区，建设规模为50兆瓦/100兆瓦时，由50台2兆瓦时智能组串式电池舱、600台200千瓦构网型电压源变流器组成。

“作为电网的‘多功能充电宝’，项目采用智能光储发电机解决方案，成功打造高海拔组串式构网型储能电站。”项目相关技术负责人介绍，与常规跟网型储能电站依赖电网实时电压和频率数据调节电站出力不同，构网型储能电站可自主调整电压和频率，性能等效于“常规储能+调相机”，让新能源与传统发电机一样“稳”。

据悉，项目实现并网后，可使青海电网新能源接入比例提升40%，相当于节约标准煤2.145万吨，减少二氧化碳排放5.348万吨。

“在建设过程中，项目团队遭遇恶劣天气、高海拔作业等重重困难。团队认真组织各项应对措施和方案，高标准完成建设任务。”上述负责人介绍，作为青海海西新型储能实验验证平台，项目解决了弱电网环境下新能源接入的痛点和难点，为新能源装机规模大、占比高的西部地区提供了具有前瞻性的技术方案。

(责编：杨曦、陈键)
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