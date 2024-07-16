人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国新兴产业用电量增长强劲

2024年07月16日08:39 | 来源：科技日报
小字号

原标题：我国新兴产业用电量增长强劲

某新能源汽车智能制造基地总装车间，工作人员正在工作。新华社记者 李博 摄

某新能源汽车智能制造基地总装车间，工作人员正在工作。新华社记者 李博 摄

科技日报讯 （记者都芃）记者7月14日获悉，中国电力企业联合会（以下简称“中电联”）近日发布《中国电力行业年度发展报告2024》。数据显示，2023年，我国电能占终端能源消费比重达28.1%，高于美国、英国、德国等发达国家，总体位居国际前列。

用电量是经济运行的重要“晴雨表”。近年来，我国电力需求保持刚性增长。2023年，全社会用电量达9.22万亿千瓦时，约占全球用电量的33%。“十四五”以来，我国年均新增用电量约5700亿千瓦时，相当于德国全年用电量水平。

我国电力消费结构持续优化。第二产业中，2023年高技术及装备制造业用电量同比增长11.2%，超过制造业整体增长水平3.8个百分点。其中，光伏设备制造用电量同比增长76.0%，新能源整车制造用电量同比增长38.8%，充换电服务业用电量同比增长78.1%。新兴产业用电量保持强劲增长势头，反映出我国制造业生产保持较好增长态势，产业结构正向高技术、高附加值方向优化升级。

中电联规划发展部主任张琳说，随着能源绿色低碳转型加快推进，终端用能电气化趋势将更加明显。预计2030年，全国电能占终端能源消费比重有望达35%。

张琳介绍，为进一步提升终端用能电气化水平，中电联将持续推进三方面工作。一是优化重点领域电气化发展路径，加快推进工业、建筑、交通、农业农村领域电气化进程。二是完善终端用能电气化市场机制和商业模式，支持电能替代用户参与电力市场，与发电企业开展电力直接交易，增加用户选择权，将用电成本控制在合理区间。三是更好统筹电力供应保障与绿色转型，实现高水平电力供需协同。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
赵小丁：让“瞬间美学”回归生活
　　“一念定乾坤，一快破万境。”日前，华为手机电影《化境》正式上线，展现科技携手艺术的创新融合，让“瞬间美学”回归大众、回归生活。…
互联网应用加快重塑 业界共话人工智能新发展
　　人民网北京7月15日电 （记者许维娜）2024中国互联网大会期间，人工智能（AI）再次成为热门话题，众多厂商积极探索人工智能在互联网领域的深度应用，也带来了众多让人眼前一亮的创新成果。 中国互联网协会理事长尚冰回顾了中国互联网三十年的辉煌历程，强调了中国互联网在全球范围内的领先地位与卓越成就。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部