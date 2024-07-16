原标题：我国新兴产业用电量增长强劲

某新能源汽车智能制造基地总装车间，工作人员正在工作。新华社记者 李博 摄

科技日报讯 （记者都芃）记者7月14日获悉，中国电力企业联合会（以下简称“中电联”）近日发布《中国电力行业年度发展报告2024》。数据显示，2023年，我国电能占终端能源消费比重达28.1%，高于美国、英国、德国等发达国家，总体位居国际前列。

用电量是经济运行的重要“晴雨表”。近年来，我国电力需求保持刚性增长。2023年，全社会用电量达9.22万亿千瓦时，约占全球用电量的33%。“十四五”以来，我国年均新增用电量约5700亿千瓦时，相当于德国全年用电量水平。

我国电力消费结构持续优化。第二产业中，2023年高技术及装备制造业用电量同比增长11.2%，超过制造业整体增长水平3.8个百分点。其中，光伏设备制造用电量同比增长76.0%，新能源整车制造用电量同比增长38.8%，充换电服务业用电量同比增长78.1%。新兴产业用电量保持强劲增长势头，反映出我国制造业生产保持较好增长态势，产业结构正向高技术、高附加值方向优化升级。

中电联规划发展部主任张琳说，随着能源绿色低碳转型加快推进，终端用能电气化趋势将更加明显。预计2030年，全国电能占终端能源消费比重有望达35%。

张琳介绍，为进一步提升终端用能电气化水平，中电联将持续推进三方面工作。一是优化重点领域电气化发展路径，加快推进工业、建筑、交通、农业农村领域电气化进程。二是完善终端用能电气化市场机制和商业模式，支持电能替代用户参与电力市场，与发电企业开展电力直接交易，增加用户选择权，将用电成本控制在合理区间。三是更好统筹电力供应保障与绿色转型，实现高水平电力供需协同。

(责编：杨曦、陈键)

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