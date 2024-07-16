张 烁

原标题：会员套娃式收费亟待治理

知识产权和技术服务的保护和付费很有必要，但营收需有道，应尊重消费者的正当权益，守住商业底线。各方应以消费者的需求为出发点，让行业发展与消费者权益保护共行。

当被告知需要补差价升级会员才可进一步享受免广告、解锁更多剧集等权益时，不少视频软件会员用户不免质疑：“我充了VIP到底有什么用？”近日，随着大量影视作品的上线，视频软件付费会员套娃式收费问题再度受到关注。

消费者购买会员获得影视资源、跳过广告等服务，平台靠会员制创收，这本是双赢。但目前，一些平台随意修改规则、会员等级过多、收费不透明等问题，引发消费者不满。看到满屏除不净的广告和需要层层解锁才能观看的剧集，消费者不免产生“充了会员但又没完全充”的感受，对平台的信任和耐心被消磨殆尽。

不仅视频软件，办公等其他软件的会员制也存在各种不规范。某知名办公软件日前被投诉存在套娃式收费、随意修改会员等级等问题，同样值得关注和重视。

知识产权和技术服务的保护和付费很有必要，但营收需有道，应尊重消费者的正当权益，守住商业底线。用户并不反对为优质产品与服务付费，不能接受的是被夺走知情权、选择权，以及被捆绑式消费、套路式收费。

会员套娃式收费亟待治理。企业应加强自律。平台在制定会员服务规则协议时，尤其需要明确约定服务内容、服务标准、收费价格和收费方式等内容，并且让消费者充分知晓。在推出新的服务内容时，应及时告知，把选择权交还给消费者。

相关部门要加大监管力度，调查套娃式收费的背后，是否存在违背公平交易原则、侵犯消费者合法权益的行为。同时，有必要进一步完善内容付费的规章规范，探索常态化、跨部门的提醒机制、监管机制。比如，今年7月1日起实施的《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》就规范了“自动续费”的相关要求，为平台划定“自动续费”服务红线，使消费者维权的依据更加明确，也为监管部门的日常执法提供了法律依据。

此外，用户也应增强保护意识。消费者应根据自身需求选择最适合的软件，在购买会员服务前，应仔细阅读平台的会员协议细则，特别是关于广告特权、会员权益范围等条款，避免产生不必要的纠纷。

无论商业方式如何创新变革，消费者最看重的是内容品质、服务水平、用户体验，无论行业生态如何发展，各方都应以消费者的需求为出发点，提供更有吸引力的内容和更优质的服务，让行业发展与消费者权益保护共行。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经