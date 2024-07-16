刘 瑾

原标题：新能源汽车产销将迈入千万量级

近日，一条外国博主来华后惊叹满街都是电车的新闻登上热搜。这位博主表示，“来到中国，发现街上行驶的轿车和公交大都是用电力的，听不见引擎的声音，闹市街区也很安静”。

与这位博主感受相印证的是，公安部最新公布的统计数据：截至今年6月底，全国机动车保有量达4.4亿辆，其中汽车3.45亿辆，新能源汽车2472万辆。今年上半年新注册登记新能源汽车439.7万辆，同比增长39.41%，创历史新高。

10年前，新能源汽车还是个新鲜词；而今天，我国已经有2000多万辆新能源汽车行驶在路上。

市场占有率提升

中国汽车工业协会近日发布数据显示，6月，我国新能源汽车产销分别完成100.3万辆和104.9万辆，同比分别增长28.1%和30.1%，市场占有率达到41.1%。中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，6月新能源乘用车的市场占有率达到45%。

今年上半年，我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。其中，新能源汽车产销累计完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%，进一步提升。

中国汽车技术研究中心资深首席专家吴松泉表示，新能源汽车产销量和保有量快速增长，说明车的品质越来越好，被越来越多的用户认可和接受。新能源汽车销量的不断增加，不仅带动汽车产业链供应链发展，对经济也有明显拉动作用。同时，对于环境保护、减少化石能源消耗也有重要贡献。

展望下半年，以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策持续落地实施，企业新产品密集上市，将有助于进一步释放汽车市场消费潜力，为行业全年实现稳增长提供助力。吴松泉认为，下半年，诸多新车型上市和车辆价值提升、以旧换新政策深入实施，再加上国家大力支持发展新质生产力，有利于新能源汽车市场进一步增长。整体来看，今年新能源汽车产销规模有望达到1150万辆。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为，上半年持续增强的大幅促销扰乱了车市正常的价格走势，终端价格修复需要一段时间适应，加上二季度超强的促销力度对下半年购车客户的消费透支效应，7月以价换量的效果有可能减弱。车企结合上半年产销量，也将对市场预期、产品结构及上市节奏进行优化调整，或将进入蓄力期。

“当前国内消费信心不足的问题依然突出，国际贸易保护主义形势更加严峻。”陈士华提出，行业竞争进一步加剧，企业经营压力持续加大，行业运行总体仍面临较大压力。因此，消费信心和市场环境需要继续提振和改善，助力行业平稳运行。

自主品牌实现突破

7月4日，比亚迪在泰国罗勇府举行泰国工厂竣工暨第800万辆新能源汽车下线仪式，成为全球首家达成第800万辆新能源汽车下线的车企。这距比亚迪第100万辆新能源汽车下线，仅有3年时间。

在整体车市平稳增长的大环境下，新能源汽车市场一路高歌。从行业整体数据来看，传统燃油与新能源体现为此消彼长，即新能源汽车在逐渐平替传统燃油市场。从各大车企交上的半年成绩单也可以看到，这一趋势更明显。

数据显示，比亚迪6月份销售新能源汽车34.17万辆，上半年累计销量达161.30万辆，同比增长28.46%。

同时，多家造车新势力上半年表现抢眼。上半年，赛力斯累计销量为20.09万辆，同比增长348.55%。其中赛力斯汽车销售18.26万辆新能源汽车，同比增长608.83%。

蔚来逐渐走出低谷。6月共计交付新车2.12万辆，同比增长98%。二季度，蔚来交付新车5.74万辆，同比增长143.9%；上半年，蔚来共交付新车8.74万辆，同比增长60.2%。

小米汽车“高开高走”。6月份，小米SU7交付量超1万辆；7月份，有望继续超万辆。

新能源市场的持续增长，带动了中国品牌市场份额持续攀高。据中汽协统计，截至今年6月底，国产新能源汽车累计产销量超过了3000万辆；中国品牌乘用车市场份额超60%，实现向上突破。

陈士华表示，从汽车市场整体背景来看，自主品牌乘用车市场份额不断提升有两方面原因：一方面是新能源汽车销量快速增长；另一方面是汽车出口的快速增长，出口市场基本以自主品牌为主。此外，自主品牌转型速度很快，自主品牌主流车企在电动化、智能化方面的转型速度明显快于合资品牌。

在崔东树看来，自主品牌乘用车保持快速增长，主要得益于自主品牌乘用车在新能源车市场和出口市场获得明显增量，头部传统车企转型升级表现优异，比亚迪、吉利汽车、长安汽车等传统汽车品牌市场份额提升明显。

充电设施合理布局

充电问题被认为是电动汽车推广的“最后一公里”。中国充电联盟发布数据显示，今年上半年，充电基础设施增量为164.7万台，新能源汽车国内销量494.4万辆，充电基础设施与新能源汽车继续快速增长。

充电联盟副秘书长仝宗旗在接受记者采访时表示，截至今年6月底，全国充电基础设施累计数量为1024.3万台，同比增加54.0%，充换电基础设施建设快速推进。从今年的增长情况来看，桩车增量比为1∶3，基本能够满足新能源汽车快速发展需求。

“当然，充电桩建设仍存在发展不均衡、布局不合理的问题。”仝宗旗表示，充电设施的建设与新能源汽车发展有直接关系。在南方地区和东部沿海地区，新能源汽车渗透率逐渐提升，有些已超过60%，充电设施进入从有到优的阶段。而在东北和西北的大部分地区，新能源汽车的渗透率较低，充电设施还处于从无到有的初始阶段。

在新能源汽车快速增长的背景下，加强充电基础设施建设，能营造更加友好的新能源汽车应用环境，进一步释放消费潜力，助力新能源汽车产业发展。

近日，在“百城千站成都超充日”落地仪式上，小桔充电推出加速充功能，旨在通过平台技术与数智化优势，进一步完善商户生态体系建设，提升用户快速充电服务体验。小桔充电产品体验负责人王琨介绍，充电速度已成为用户最关注的因素。加速充在车桩功率匹配的基础上，通过平台算法实时智能调度充电功率，从而提升充电桩的功率输出效率，实现车辆充电加速，节约充电时间。

仝宗旗提出，地方政府、充电企业和新能源汽车车主，都需要根据需求，合理建设和应用充电设施。对于政府来说，下沉市场要抓紧制定本地区充电设施的整体规划，由政府牵头解决充电设施建设的问题；一二线城市要进入差异化补贴阶段，对星级站点和新技术进行专项补贴，发挥导向作用。企业需要更精准的用户定位，更精细化的运营。对于车主来说，则要合理规划路线和需求，尽量避免高峰时期到热点区域充电。

(责编：杨曦、陈键)

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