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特色种植提效增收

2024年07月16日08:44 | 来源：经济日报
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原标题：特色种植提效增收

近期，黑龙江省绥化市望奎县莲花镇厢黄后三满族村的樱桃种植园里，大樱桃颗粒饱满、水润鲜红。每逢节假日，游客们纷纷拎着小桶走进棚内，体验采摘乐趣。

大樱桃树对气候条件具有较高要求，对冬季低温超过零下30摄氏度的黑龙江来说，种植大樱桃树难度不小。厢黄后三满族村村民李金山介绍，他曾在大连从事樱桃种植。2017年，在望奎县人才政策和良好发展机遇的吸引下，他返乡发展，投资400万元建造了共计6000平方米的4栋樱桃大棚，并从大连引进了400余棵由大连农科院嫁接培育的樱桃树试验栽植。

有了设施农业，大樱桃树在黑龙江也能茁壮成长。加上黑土地富含有机质和养分，土地肥力和含水量高，昼夜温差大，培育出来的大樱桃不仅硬度大，而且甜度高、口感佳。李金山告诉记者，经过多年发展，大樱桃品质良好，产品畅销北京、上海、深圳等地。

在李金山和村里的共同努力下，当地大樱桃种植业搞得有声有色，厢黄后三满族村通过个人承包经营、村集体经营和脱贫户入股经营的方式，逐步扩大经营规模，现在每年丰果期纯收入达到500多万元，可带动全村57户脱贫户增收致富。

为促进农民增收致富，近年来，望奎县大力推动乡村采摘旅游业，依托莲花镇樱桃、卫星镇李子、火箭镇香瓜等特色农业，建成一批集观光、采摘、农家乐等为一体的园区。目前，厢黄后三满族村的水果种植园已颇具规模，共有棚室56栋，种植有香瓜、油桃、樱桃等各类水果。厢黄后三满族村党总支书记王福成说，大樱桃已成为群众致富的金钥匙，有力促进了农业增效、农民增收。

(责编：杨曦、陈键)
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