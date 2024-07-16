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财政部决定开展国债做市支持操作

韩 昱
2024年07月16日08:52 | 来源：证券日报
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原标题：财政部决定开展国债做市支持操作

财政部网站7月15日发布《关于开展2024年7月份国债做市支持操作有关事项的通知》（以下简称《通知》）。《通知》显示，为支持国债做市，提高国债二级市场流动性，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，财政部决定开展国债做市支持操作。

中国财政学会绩效管理专委会副主任委员张依群在接受《证券日报》记者采访时表示，财政部作为国债发行主体直接进行国债做市操作，具有一定的优势，可以有效促进债券市场和资本市场稳定。这也可加快债券市场资金流动，促进债券市场良性循环发展。

从主要安排看，此次操作涉及2024年记账式附息（十一期）国债和2023年记账式附息（二十六期）国债，操作金额分别为12.7亿元和12.2亿元，期限均为10年，操作方向均为随卖，竞争性招标时间为7月16日。

据了解，国债做市支持机制是指财政部在全国银行间债券市场运用随买、随卖等工具，支持银行间债券市场做市商对新近发行的关键期限国债做市的市场行为。

当某只关键期限国债在国债二级市场上乏人问津，呈现明显供大于求现象时，财政部从做市商手中予以买回，即随买操作；当某只关键期限国债在国债二级市场出现明显供小于求现象时，财政部向做市商卖出适量国债以供流通，即随卖操作。

“国债做市支持操作是财政部对国债做市调节的具体行为，有助于提升国债二级市场的活跃性。”巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣对《证券日报》记者表示。

从投标限定角度看，本次操作标位变动幅度为0.08元，最高、最低标位差上限为45个标位。根据《通知》，本次随卖券将于7月19日起与同期国债合并上市交易。中标参与机构不迟于2024年7月17日，将随卖操作款缴入财政部指定资金账户，缴款日期以财政部指定账户收到款项为准。

关于此操作对债券市场的影响，张依群认为，一方面，可使债券市场发展的正向预期明显，有利于以债券市场为切入点推动资本市场活跃；另一方面，可以有效引导债券市场利率，增强国债的吸引力、流动性。此外，有助于扩大债券市场容量，打通债券、资金、项目、融资等资本链条通道，引导债券市场正向发力，大力提振市场信心，促进实体经济发展，让债券市场成为可信赖、更安全的重要资本交易市场。

(责编：杨曦、陈键)
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