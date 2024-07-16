苏向杲

原标题：今日视点：支持跨境贸易和投资 金融业大有可为

近日，商务部等四部门联合印发《关于加强商务和金融协同 更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展的意见》（以下简称《意见》），旨在形成支持跨境贸易和投资高质量发展的更大合力。

跨境贸易和投资是推进高水平对外开放的重要内容，推动高质量发展的重要力量，构建新发展格局的重要支撑。一直以来，金融业在支持跨境贸易和投资方面发挥了重要作用。当前，在我国经济回升向好的大背景下，《意见》适时推出，既有利于提升金融业服务跨境贸易和投资的质效，也有利于巩固我国经济稳中向好的基础。

在笔者看来，支持跨境贸易和投资，金融业在三大维度大有可为。

一是服务跨境贸易有空间。近年来，金融机构持续丰富跨境贸易金融产品，延伸服务触角。例如，银行机构推出了订单融资、票据贴现、支付结算等多类服务，保险机构扩大了出口信用保险覆盖面。未来，金融机构宜进一步提升跨境贸易金融服务的深度和广度，尤其要加大对新质生产力相关企业跨境贸易的支持力度，比如，针对科技型外贸企业，银行机构需要根据知识产权、商标权、科技成果等无形资产提供质押融资服务，保险机构也需要将数据资产纳入承保服务范围。对跨境电商、海外仓企业，金融机构可基于可信的物流、资金流等数据要素，创新金融服务，满足市场新需求。

二是助力跨境投资有潜力。金融服务跨境投资包含两个层面：一方面是服务企业“走出去”，即金融机构助力国内企业进行全球投资和布局，提升全球竞争力。这要求国内银行尤其是大型银行发挥专业化、国际化优势，完善境外网络布局，为外贸企业提供坚实的“资金后盾”，包括并购贷款、银团贷款、投贷联动等服务。同时，保险机构也可以通过保单质押、贷款保证保险等保险工具支持外贸企业开展投资。

另一方面是金融机构助力外资“引进来”。近年来，中国市场对外资的“磁吸力”持续增强。商务部披露的数据显示，今年上半年，全国新设立外商投资企业26870家，同比增长14.2%。此外，外资金融机构来华展业、投资的步伐也不断提速。未来，国内金融机构可以进一步加强与外商投资企业的对接与合作，并针对外商投资企业提供更具专业性和多样化的金融服务，助力外资“引得来”“留得住”。

三是分散、化解风险有需求。对跨境经营的企业而言，跨境贸易和投资主要面临汇率、信用等方面风险，利用金融工具分散、化解这些风险的需求持续存在。未来，银行机构需要持续丰富汇率避险金融服务，尤其要研究推出针对不同币种的套期保值工具，助力企业化解汇率风险；而保险机构可发挥在资信调查等方面优势，为相关企业识别境外客户风险提供更加有力的支持。同时，金融机构宜加强对市场竞争态势等方面的研判，为企业规避风险提供前瞻性的支持。

今年上半年，我国国内生产总值同比增长5.0%，经济运行总体平稳，转型升级稳步推进。笔者相信，在金融的持续助力下，跨境贸易和投资的健康发展将进一步激发市场活力，巩固和增强经济回升向好的态势。

(责编：杨曦、陈键)

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