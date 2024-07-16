蒋 波

原标题：协同创新赋能产业升级

长三角是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，同时也是产业体系最完备、区域一体化水平最高的地区之一。作为长三角重要一极，江苏与沪浙皖不断强化科技创新和产业创新跨区域协同，发挥人才集聚多、科技水平高、产业基础好和市场潜力大等优势，以协同创新赋能产业补链延链强链。

走进理想汽车常州生产基地，生产线上机器轰鸣，一排排机械臂挥舞忙碌，一块块钢板通过冲压、焊装、涂装、总装等工艺变成一辆辆新车。“得益于长三角地区的产业配套与协作，我们平均每40秒就能造好一辆车，每小时有90辆新车从生产流水线下线，新能源汽车日产量可达1800辆。”理想汽车智能制造负责人李斌说，在长三角地区，通过产业集群协同发展，新能源汽车整车厂可以在4小时车程内解决所需配套零部件供应。

斯润天朗（无锡）科技有限公司是一家专门为理想、蔚来等新能源汽车企业提供车载智能互联终端（TBOX）产品的厂商，企业负责人告诉记者，长三角地区覆盖了动力电池、车载芯片、自动驾驶系统等智能汽车零部件的全生态链，在新能源产业链上已经形成了强大完备的本地供应链优势。

6月下旬，记者走进江苏无锡国家集成电路设计中心的中科芯项目组，一场由复旦大学、企业研发团队、安徽合作伙伴三方组成的远程联合攻关研讨会正在进行。“从技术开发到实现量产，过去研发周期很长，有时候甚至超过10年。现在采用联合攻关的合作模式，3年左右就可以快速实现从基础技术到工程应用的转化。”无锡中科芯长三角项目负责人李杨说，同单打独斗的研发相比，联合攻关有效整合了创新资源，大大提高了攻关效率。

开展关键核心技术联合攻关，是长三角科技创新共同体迈出的关键一步。2021年起，长三角区域逐步探索建立跨区域联合攻关合作机制。到2023年底，围绕集成电路、人工智能、生物医药等领域，共同部署实施了43个联合攻关项目。其中，江苏牵头11项，项目总投入达4.2亿元。

6月初，《长三角区域协同创新指数2024》正式发布，江苏省科技发展战略研究院副院长、研究员张华介绍，2018年以来，长三角区域协同创新指数年均增幅达9.26%，长三角协同创新引领示范作用不断加强，科技创新共同体建设迈向新阶段。“长三角区域协同创新赋能产业升级取得了可喜成绩，呈现出创新人才量质双升、成果共用活跃、合作不断紧密等亮点，技术转移呈现前沿化、多元化趋势，新质生产力培育速度正在不断加快。”张华说。

(责编：杨曦、陈键)

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