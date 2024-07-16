刘 莉

原标题：平价雪糕成今夏主流

□ 今年雪糕市场整体销售与去年相对持平，价格分布呈现“掐头去尾”的态势，低端产品和高端产品体量较小。

□ 年轻消费群体表现出看重新奇产品、情绪价值等的消费倾向，让新产品更容易被接受，雪糕产品有望不再只是夏日冷饮，雪糕消费可以贯穿全年。随着消费场景不断延伸，行业规模持续增长仍然可期。

近日，“冰淇淋重回5元时代”登上热搜，不少消费者发现，今年夏天，曾经红极一时的网红高价雪糕的存在感大大降低。记者走访北京多家便利店、零售商超发现，平价雪糕成为今年雪糕市场的主流，“雪糕刺客”身影难觅。

记者在位于北京市西城区的一家便利店内看到，两个冰柜内分别放着不同价格段的雪糕，其中一个冰柜内雪糕单支价格在1.5元到6元不等，另一个冰柜内雪糕价格在7元到22元不等，但大多单支价格也在10元以内。“今年没有‘雪糕刺客’了。”店主向记者介绍，进货多以平价雪糕为主，卖得最好的是“绿色心情”和“可爱多”。

在另一家小超市里，记者看到张贴的伊利华北大区北京南区2024年产品价格表，从每支1元的“冰工厂”和“小布丁”到每支16元的“须尽欢”系列，所有雪糕价格一目了然。在90种产品中，5元以下的平价产品占比超六成。

价格分布反映市场变化，雪糕消费逐渐从追求新奇和高价转向注重性价比，消费者选择产品更加理性。北京物美超市广安门菜百店售货员刘阳告诉记者，今年雪糕类产品普遍降价促销，折扣力度在八折左右，雪糕类商品入夏后周转量明显提高。“相较于往年高端高价雪糕受欢迎的情况，今年商场销售的雪糕还是以平价雪糕为主。”刘阳说，雪糕价格整体没有太明显的波动，但是平价雪糕销量明显有所恢复。

中国食品产业分析师朱丹蓬表示，今年雪糕市场整体销售与去年相对持平，价格分布呈现“掐头去尾”的态势，低端产品和高端产品体量较小。这既是行业竞争的结果，也是满足差异化需求的表现。据了解，经过2023年的市场波动，平价雪糕的回归反映出市场对过度营销的自我纠偏。此前，一支雪糕的价格动辄几十元上百元，甚至还要排队抢购。高定价提高了消费者预期，但消费体验并没有拉开实质差距，较大的心理落差在一定程度上影响了高价雪糕的口碑。此外，随着越来越多雪糕品牌上市，产品竞争更加激烈，部分品牌也选择通过降低价格来吸引消费者。朱丹蓬表示，当前，消费者对商品质价比的要求提高，兼顾质价的产品和品牌未来会更有市场。

除了平价雪糕占据主流外，市场也出现了一些新的亮点。一方面，复古雪糕经久不衰。不少消费者愿意为儿时回忆和情怀买单，部分品牌适时推出的复古产品不仅价格亲民，品牌效应也吸引了众多消费者。另一方面，文创雪糕热度不减。以创意为核心卖点，以文旅场所为主要消费场景，文创雪糕在保持良好销路的同时，也是较好的宣传推广载体。比如，北京玉渊潭公园的樱花系列冰淇淋已经出到了第9代，北海公园的荷花雪糕、故宫的屋脊兽雪糕也成为许多游客的“打卡”必选产品。在天坛公园，记者看到，天坛祈年殿造型雪糕售价为28元，有不少游客排队购买。“买文创雪糕与景点合影，是件挺有纪念意义的事，虽然不便宜，但主要看重的是造型和当下的心情。”一位拿着天坛祈年殿造型雪糕的游客告诉记者。

谈及雪糕行业的未来增长，朱丹蓬认为，年轻消费群体表现出看重新奇产品、情绪价值等的消费倾向，让新产品更容易被接受，雪糕产品有望不再只是夏日冷饮，雪糕消费可以贯穿全年。随着消费场景不断延伸，行业规模持续增长仍然可期。

(责编：杨曦、陈键)

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