人民网北京7月16日电 日前，中国五矿集团有限公司正式获批牵头建设国家战略性稀有金属矿产高效开发技术创新中心（以下简称“稀有矿产国创中心”）。这是我国矿产资源领域获批建设的首个国家创新中心。

稀有矿产国创中心立足国家重大战略需求，聚焦紧缺资源安全供给、优势资源绿色集约高效开发、稀有金属高端原材料自主可控，在勘查评价、高效开采、绿色分选、清洁冶炼、高端原材料制备、循环利用、数字化与智能化等领域，部署关键核心技术攻关任务，旨在产出一批高水平标志性原创技术成果，建立战略性稀有金属矿产资源勘探开发技术保障体系，打造国家技术研发创新高地、领域科技资源聚集高地、行业技术创新服务高地和产业先进技术孵化基地等“三高地、一基地”。

稀有矿产国创中心将以中国五矿等大型金属矿产企业集团全产业链应用场景为平台，围绕产业发展需求和行业技术问题，整合高校、院所和企业等科技资源，开展协同攻关，打通从基础研究到产业化全创新链，以科技金融为保障，实现创新链、产业链、资金链和人才链的深度融合。（李楠桦）

(责编：王仁宏、吕骞)

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