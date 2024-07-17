新华社北京7月17日电（记者谢希瑶）商务部17日召开大规模设备更新和消费品以旧换新政策专场解读外资企业圆桌会。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激表示，中国将一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新和消费品以旧换新。

凌激说，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，是党中央着眼高质量发展大局作出的重大决策部署，将有力扩大内需、促进投资、升级消费，并为包括外资企业在内的各类企业提供巨大市场空间。中国将坚定不移推进高水平开放，优化营商环境，一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新和消费品以旧换新，以及相关政府采购和项目投资等。希望外资企业把握机遇，深耕中国市场，加大在华投入。

雅保、伯乐生命医学、埃尼、福特、通用电气医疗、飞利浦、西门子医疗等外资企业代表和中国美国商会、中国欧盟商会、中国韩国商会、中国日本商会等在华外国商协会代表参会并发言。商务部、国家发展改革委、工业和信息化部、中国人民银行等部门代表解读政策，并回应企业反映的问题和提出的建议。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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