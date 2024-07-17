新华社北京7月17日电（记者申铖、韩佳诺）记者17日从财政部了解到，节能节水、环境保护和安全生产专用设备（以下简称专用设备）数字化、智能化改造可享受企业所得税优惠。

根据财政部、国家税务总局日前联合发布的公告，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转年限最长不得超过五年。

享受公告税收优惠的改造投入，是指企业对专用设备数字化、智能化改造过程中发生的并形成该专用设备固定资产价值的支出，但不包括按有关规定退还的增值税税款以及专用设备运输、安装和调试等费用。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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