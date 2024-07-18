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读懂5.0%的“形”与“势”

达 仁
2024年07月18日06:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国经济半年报出炉，上半年国内生产总值（GDP）同比增长5.0%。从环比看，经季节调整后，二季度GDP环比增长0.7%。环比增速连续八个季度正增长，经济保持平稳向好态势。

　　善于透过经济运行的“形”把握发展的“势”，科学认识“当前经济怎么看”，有助于准确把握“经济工作怎么干”。

　　判断大势，要从全局看。消费、投资、出口，被视作拉动经济增长的“三驾马车”。上半年，消费市场规模持续扩大，贸易规模再创新高，投资增长趋势也值得关注。随着大规模设备更新政策稳步实施，相关投资呈现较快增长。上半年，设备工器具购置投资同比增长17.3%，增速高于全部投资13.4个百分点；对全部投资增长的贡献率为54.8%，比一季度提高5.8个百分点。充分发挥有效投资关键作用，努力形成高质量供给，经济活力将更加充足。

　　把脉趋势，要细致地看。透过刚刚露出海面的桅杆顶，能预测轮船的样貌。观察苗头性、倾向性的事情，能感知发展趋势。附加值低、“两头在外”的加工贸易曾占据外贸“半壁江山”，如今已下降至不足两成，知识密集型服务贸易正显现国际竞争力。贸易结构变化，折射产业升级，也意味着产业链韧性更强。

　　观察挑战，要辩证地看。当前经济运行中的困难挑战有所增多，但许多困难都是做增量、开新局、谋创新遇到的“成长的烦恼”。比如，在与电商的激烈竞争中，线下零售的转型升级步伐加快。上半年，即时消费需求较为集中的便利店零售额同比增长5.8%，品质服务好、消费体验佳的仓储会员店零售额保持两位数增长。许多大型商业中心向社区生活靠拢，向网络流量借力，向文旅融合挖潜，不断满足个性化消费需求，重新找回人气。在危机中育新机、于变局中开新局，才能牢牢把握发展主动权。

　　破除前进路上的障碍，实现新的更大发展，离不开全面深化改革，离不开政策效应的逐步释放。各地积极推进增发国债项目建设，基础设施投资保持平稳增长；以保税物流方式进出口同比增长16.6%，高水平对外开放的潜力依然很大……以钉钉子精神抓落实，着力扩大国内有效需求，中国经济稳中向好、长期向好的发展态势不会改变。

　　峰高无坦途。增强做好经济工作的信心，乘势而为、迎难而上，中国经济一定会在日新月异中创造更多惊喜。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月18日 02 版）

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(责编：岳弘彬、牛镛)
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