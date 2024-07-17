常 盛

实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。国家统计局日前公布的上半年经济数据显示，制造业增加值同比增长6.5%，增速高于全部规模以上工业0.5个百分点。作为实体经济的根基，制造业规模持续扩大、结构不断优化，重要产业链供应链安全保障能力增强，是上半年中国经济稳中有进的生动缩影。

当前我国正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。观察经济态势，不仅要看经济增长之“量”，更要看转型之“效”、发展之“质”。从长远来看，依靠“质的有效提升”，不断加快形成新质生产力，将为高质量发展提供更强劲的推动力、支撑力，“量的合理增长”也将更可持续、更为安全。

质的有效提升，体现在科技创新支撑作用日益凸显。科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。重视“藏粮于技”，夏粮再获丰收；比拼高附加值，集成电路出口同比增长25.6%；依靠创新发展，规模以上高技术制造业增加值增速高于全部规模以上工业2.7个百分点……上半年的成绩单，彰显科技创新赋能高质量发展。传统产业改造提升，新兴产业培育壮大，未来产业超前布局，形成现代化产业体系的“整体势能”，有助于对冲下行压力、增强上行动力。

质的有效提升，体现在现代服务业保持较快增长。人工智能等信息技术应用场景加速落地，助力数字经济和实体经济、先进制造业和现代服务业加快融合；“人畅其行，物畅其流”的物流体系更加高效，有效降低了实体经济运行成本……现代服务业是促进高质量发展的重要力量，还能与先进制造业深度融合，产生“1+1>2”的效果。

质的有效提升，体现在向“绿”转型态势更加明显。今年6月，两桩产业大事，标注绿色发展的鲜明印记：国产新能源汽车累计产销量突破3000万辆；全国首个超大单机容量海上风电场并网发电。实现生产过程清洁化、资源利用循环化、能源消费低碳化、产品供给绿色化、产业结构高端化，将持续增强中国经济发展的后劲。

立足当下看长远，短期波动不会改变中国经济长期向好大势。坚持稳中求进的总基调，进一步全面深化改革，着力打通束缚新质生产力发展的堵点卡点，加快形成有利于高质量发展的体制机制，中国经济大船定能无惧风雨、破浪前行。

《 人民日报 》（ 2024年07月17日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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