楠 溪

国家统计局数据显示，上半年我国国内生产总值同比增长5.0%。对于世界第二大经济体，能够实现5.0%的经济增长，难能可贵。

难能可贵在逆水行舟，勇开顶风船。面对更多逆风逆水的外部环境，在一个更加不稳定不确定的世界中谋求发展，挑战之巨、困难之大，可想而知。放在全球坐标中观察，中国一季度经济增速快于其他主要经济体，预计上半年中国经济增速仍将保持领先。不久前，世界银行也上调对2024年中国经济增速的预期。中国经济仍是世界经济增长的重要引擎和稳定力量。

难能可贵在保持定力，不走回头路。习近平总书记指出：“不是经济发展速度高一点，形势就‘好得很’，也不是经济发展速度下来一点，形势就‘糟得很’。”细看今年以来的创新成绩单，嫦娥六号实现世界首次月背采样返回，深中通道创下10项世界之最，我国搭建国际首个通信与智能融合的6G试验网……科技自立自强水平持续提升，为加快发展新质生产力注入新动能，产业向“新”向“绿”转型态势更加明显。把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，这样的5.0%，更加符合高质量发展要求。

难能可贵在昂扬斗志，坚定改革心。解决前进道路上的困难和问题，关键在于全面深化改革。推动政务服务“高效办成一件事”，“一网通办”“免审即享”等实招广受好评；不断创新完善宏观政策，中国人民银行设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款；推动高水平对外开放，37个口岸实施144小时过境免签政策……着力破解深层次体制机制障碍，制度优势更好转化为治理效能，中国高质量发展的潜力、活力、创造力愈加蓬勃。善于用改革的方法解决经济社会发展中的突出问题，这是我们的成功经验，也是未来把握战略机遇、赢得战略主动的坚实底气。

风物长宜放眼量。中国具有社会主义市场经济的体制优势、超大规模市场的需求优势、产业体系配套完整的供给优势、大量高素质劳动者和企业家的人才优势等，经济发展具备强劲的内生动力、韧性、潜力。正在举行的党的二十届三中全会，将对围绕中国式现代化进一步全面深化改革作出总体部署。改革增动力、政策有合力、市场添活力，中国经济必将交出更振奋人心的发展成绩单。

《 人民日报 》（ 2024年07月16日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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