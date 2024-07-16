人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

读懂5.0%的“难能可贵”

楠 溪
2024年07月16日06:07 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　国家统计局数据显示，上半年我国国内生产总值同比增长5.0%。对于世界第二大经济体，能够实现5.0%的经济增长，难能可贵。

　　难能可贵在逆水行舟，勇开顶风船。面对更多逆风逆水的外部环境，在一个更加不稳定不确定的世界中谋求发展，挑战之巨、困难之大，可想而知。放在全球坐标中观察，中国一季度经济增速快于其他主要经济体，预计上半年中国经济增速仍将保持领先。不久前，世界银行也上调对2024年中国经济增速的预期。中国经济仍是世界经济增长的重要引擎和稳定力量。

　　难能可贵在保持定力，不走回头路。习近平总书记指出：“不是经济发展速度高一点，形势就‘好得很’，也不是经济发展速度下来一点，形势就‘糟得很’。”细看今年以来的创新成绩单，嫦娥六号实现世界首次月背采样返回，深中通道创下10项世界之最，我国搭建国际首个通信与智能融合的6G试验网……科技自立自强水平持续提升，为加快发展新质生产力注入新动能，产业向“新”向“绿”转型态势更加明显。把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，这样的5.0%，更加符合高质量发展要求。

　　难能可贵在昂扬斗志，坚定改革心。解决前进道路上的困难和问题，关键在于全面深化改革。推动政务服务“高效办成一件事”，“一网通办”“免审即享”等实招广受好评；不断创新完善宏观政策，中国人民银行设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款；推动高水平对外开放，37个口岸实施144小时过境免签政策……着力破解深层次体制机制障碍，制度优势更好转化为治理效能，中国高质量发展的潜力、活力、创造力愈加蓬勃。善于用改革的方法解决经济社会发展中的突出问题，这是我们的成功经验，也是未来把握战略机遇、赢得战略主动的坚实底气。

　　风物长宜放眼量。中国具有社会主义市场经济的体制优势、超大规模市场的需求优势、产业体系配套完整的供给优势、大量高素质劳动者和企业家的人才优势等，经济发展具备强劲的内生动力、韧性、潜力。正在举行的党的二十届三中全会，将对围绕中国式现代化进一步全面深化改革作出总体部署。改革增动力、政策有合力、市场添活力，中国经济必将交出更振奋人心的发展成绩单。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月16日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
互联网应用加快重塑 业界共话人工智能新发展
　　人民网北京7月15日电 （记者许维娜）2024中国互联网大会期间，人工智能（AI）再次成为热门话题，众多厂商积极探索人工智能在互联网领域的深度应用，也带来了众多让人眼前一亮的创新成果。 中国互联网协会理事长尚冰回顾了中国互联网三十年的辉煌历程，强调了中国互联网在全球范围内的领先地位与卓越成就。…
7月MLF延续“缩量平价”续作
　　人民网北京7月15日电 （记者黄盛）7月15日，为对冲税期高峰等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，中国人民银行以利率招标方式开展了1290亿元逆回购操作。此外，开展1000亿元中期借贷便利（MLF）操作，充分满足金融机构需求。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部