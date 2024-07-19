本报记者 齐志明 王云娜

数据来源：商务部等

制图：张丹峰

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2023年全国废旧家电回收总量达450万吨，家电以旧换新，涉及换购、回收、售后服务、循环再利用等环节。各地推出了哪些优惠促销活动？如何让家电回收更高效更保值？怎样提高废旧家电循环利用水平？记者进行了探访。

盛夏时节，正是家电消费旺季。当前，各地区积极推动家电以旧换新，以便利城乡居民换新为重点，健全废旧家电回收体系，打通废旧家电回收堵点，畅通家电更新消费循环。

换 购

“安上新空调，电费省不少”

“2500多元的燃气灶，现在算上各种补贴，1400元就能换个新的，还能送货上门，真不错。”近日，江苏泰州市海陵区城中街道居民宋乃亿看着新装好的燃气灶，高兴得合不拢嘴。

之前，宋乃亿家的燃气灶已经用了快10个年头，得知周边门店提供上门“送新拉旧”等服务后，他打电话给门店提出换购新家电的需求。门店经理韦刚随即联系回收企业，一同上门评估燃气灶使用情况，与宋乃亿共同填写家电以旧换新凭证完成收旧操作。

广东广州市番禺区沙湾街道古坝西村居民余鉴清也享受到了家电以旧换新政策的红利。前不久，余鉴清在沙园家电商场市桥店购买了一台3匹的圆柱形立式空调，替换了家里用了10多年的定频柜式旧空调。“安上新空调，电费省不少！”吹着凉风看电视、吃西瓜，余大姐好不惬意。

在这一轮的以旧换新中，政策补贴发生变化，以中央财政资金为引导，鼓励地方政府给予支持，同时鼓励电商平台、家电厂商提供一定力度的换新优惠。有条件的地方对消费者购买绿色智能家电给予补贴，支持家电企业对以旧家电换购节能家电的消费者给予优惠。4月30日至8月底，广州市商务局开展广州市家电以旧换新活动，以发放家电消费券的形式予以购买补贴。每位消费者每周限领取2张家电券，单笔订单金额超过500元可用，单笔九折500元封顶优惠。

沙园家电市桥店店长何飘梅算了一笔细账。余大姐购买的这款空调标价6999元，用旧空调抵扣可获得沙园家电10%的新机购买补贴，这一项就能优惠699.9元，同时广州市开展的家电以旧换新活动，单笔优惠10%且500元封顶，又能再优惠500元。因此，活动期间购买这台空调，总共能优惠1199.9元。

美团数据显示，5月以来，美团平台上以旧换新等服务的团购销量同比增长765%。中华全国供销合作总社有关部门负责人表示，近年来，家电市场已经从增量市场过渡到存量与增量并存，消费者的需求也向更便捷、更高级、更智能方向转变。激活庞大存量市场将带来更多的商业空间和发展机遇，推动消费需求全面升级释放。

回 收

“上门拆旧装新，全部都免费”

余鉴清在家电卖场下单的第二天，新空调就已免费送到。再过了一天，专业师傅就到家了。只需要支付200元的新机主机架费用，而拆卸旧空调、安装新空调、运走旧空调等，不要余鉴清花一分钱。“上门拆旧装新，全部都免费。”余鉴清对服务很是满意。

推进以旧换新，新的要买好，旧的也要处理好，如此才能实现良性循环。

中国供销集团所属中国再生资源开发集团有限公司副董事长王云立介绍，2023年，全国废旧家电回收总量达450万吨，但总体来看，目前废旧家电通过正常渠道回收，实现环保拆解和再回收的比例仅占20%左右。究其原因，在于废旧商品缺乏统一的定价标准、传统渠道上门回收效率低、大件商品物流成本高、正规拆解企业存在成本倒挂现象等。

采访中，一些家电生产、销售与回收企业表示，当前，老旧家电的回收价格太低，某种程度上影响了消费者以旧换新的热情。如一台尚能正常使用的冰箱，无论品牌、品相、使用年限，回收时往往“一口价”，而油烟机、灶具更是白送。消费者在处理旧家电的时候，不容易找到回收点，小区里物业公司也没有这项业务，废品回收人员考虑到上楼回收、搬运或者运输，一般给的回收价格比较低。

中国再生资源回收利用协会秘书长唐艳菊认为，打通这些堵点，要继续完善废旧家电回收网络，加大多元化回收主体培育力度，以完善回收规范、估值标准增强以旧换新意愿，以“互联网+”回收加快废旧资源流动，以家门口的回收网点推动再生资源“新生”。

国家发展改革委副主任赵辰昕表示，要加快发展“换新+回收”物流体系和新模式，鼓励电商平台、生产企业落实生产者责任延伸制，上门回收废旧消费品；要进一步完善再生资源回收网络，力争全年推动全国大中城市新增标准化规范化回收站点2000个，建设绿色分拣中心200个。

服 务

“全程不到3小时，厨房大升级”

以旧换新后，如何让消费者用得安心、消费体验更好？离不开高质量的家电售后服务。

家住上海市松江区方松街道的林悦芳是水槽洗碗机的忠实用户，在使用了8年之后，今年她决定换成最新款的洗碗机。“新款功能丰富，节水、省时间，无需弯腰就可以方便地取放碗盘。从上门设计、环境改造、拆除旧机、产品换新到完工保洁，全程不到3小时，厨房大升级。”林悦芳点赞道。

当前，各地区有关部门正深入实施家电售后服务提升行动，选出一批实力强、模式新、示范带动作用突出的家电售后服务领跑企业，进一步扩大规范售后服务覆盖范围，引导家电售后服务企业提供在线下单、预约上门、配件自选等个性化服务。

完成家电以旧换新的闭环，提高废旧家电资源化利用水平是重要组成部分。

一些家电生产企业正大力探索循环经济发展新模式。海尔已构建“回收—拆解—再生—再利用”全链路绿色循环生态体系，打造再循环互联工厂，年拆解废旧家电200万台，循环新材料再生3万吨，定制智能拆解线体效率提升30%。

科技赋能，专业回收拆解企业加大有效拆解力度。“我们目前拥有规范化废旧家电拆解企业11家，专业的拆解生产线80条，年处理资质总量3188万台。”王云立介绍，公司积极推进技术研发工作，不断提升废旧家电拆解效率，下属企业中再资源环境股份有限公司目前在废旧家电拆解领域拥有44项专利技术，将废旧家电精细化拆解后，不断提高拆解物的分拣加工效率。

中国家用电器服务维修协会执行会长刘松表示，新一轮覆盖范围更广、力度更大的以旧换新政策释放出积极的市场信号，有利于增强消费者福祉、培育壮大新型消费，同时加速淘汰落后产能，推动经济社会绿色化低碳化转型。

《 人民日报 》（ 2024年07月19日 07 版）

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(责编：岳弘彬、牛镛)

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