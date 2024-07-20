原标题：建设银行坚决贯彻落实城市房地产融资协调机制 打好保交房攻坚战

房地产关系人民群众切身利益和经济社会发展大局，做好保交房工作是落实以人民为中心的发展思想的具体实践，是当前促进房地产市场平稳健康发展的首要任务。2024年4月30日，中央政治局召开会议提出压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任，切实做好保交房工作，保障购房人合法权益。5月17日国务院召开全国切实做好保交房工作视频会议，住建部、自然资源部、人民银行、金融监管总局也连续发布一系列政策措施，细化目标任务和工作要求。今年以来，地级及以上城市陆续建立城市房地产融资协调机制，通过项目“白名单”精准支持房地产项目合理融资需求。

随着保交房工作稳步推进落实，“白名单”房企项目融资加快落地，政策效应逐渐释放，房地产市场活跃度有所提升。从国家统计局披露数据看，2024年上半年全国新建商品房销售面积、销售额降幅较1至5月份收窄；近几个月二手房网签面积同比也有所增长。同时也要看到，目前房地产相关指标仍未明显改善，市场仍处于调整转型过程中，部分在建项目竣工风险仍在。作为房地产市场重要参与主体，地方政府、房地产企业和金融机构需要同心合力、勇于担当，共同打好商品住房烂尾风险处置攻坚战，有力有序有效推进保交房各项工作。

作为“建”字领域的国有大行，建设银行深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石，在加快推进融资协调机制落地见效上取得了良好进展。自机制推出以来，截至2024年6月末，建设银行已100%完成三批次近600个“白名单”项目审批，审批金额超过1200亿元，投放金额超过400亿元，有力支持了“白名单”项目建设，在促进合格项目顺利建设交付、助力破解项目融资难题、缩短贷款审批时间、规范资金封闭管理等方面都采取了一些积极措施。

一是提高政治站位，建立快速响应机制，促进合格项目顺利建设交付。建设银行高度重视融资协调机制落地见效，将支持“白名单”项目合理融资需求作为当前重点工作。在机制推出后，建设银行立即组织召开落实城市房地产融资协调机制推进会，统筹部署推进相关工作。建设银行在总行、一级分行和相关城市行分别成立专门工作小组，并由各层级负责同志担任组长，建立起三级联动的快速响应机制。如建行山西分行快速响应，在7个工作日对某项目完成从尽职调查到批复的全过程，跑出了建行速度，为项目正常建设补齐5000万资金缺口，成功守护了500余户家庭安居乐业之梦，有效化解了项目烂尾风险。

二是优化工作流程，配套差别化支持政策，助力破解项目融资难题。针对“白名单”项目特点，建设银行配套出台差别化支持政策，包括通过简化工作流程、优化内部审批机制等方式，提高工作质效；通过制定融资协调机制贷款尽职免责正面清单和负面清单，打消经办人员顾虑，提升业务积极性，使得部分原来融资困难的项目能够顺利融资。比如，江苏省盐城市某项目，由于开发商实力较弱，开发经验较少，融资难度相对较大。融资协调机制出台后，建行江苏分行以此为依托，与企业积极对接沟通，增强风险缓释措施，为项目建设提供了4.3亿元资金支持。

三是强化政银企三方合作，加快问题解决，有效缩短贷款审批时间。融资协调机制能够加强银政企沟通，增强多方互信。政府部门的积极介入，不仅极大缓解了银企信息不对称问题，也成为协调各方解决问题的重要保障。为适应协调机制下“快审快批”的要求，建行各级分行通过前置业务流程做足提前量、“一个项目一张表”列明审核要点、周末和工作日晚上加开专场审批会等方式，缩短业务处理时间；与此同时，建行总行、分行、支行与对应级别的地方政府住建部门和各地金融监管局建立了密切联系，在解决问题时得到了政府相关部门的有力支持。比如，针对福建泉州某民营房地产开发项目因部分手续未完成，可能影响提款时间导致无法支付农民工工资的情况，建行当地分行联动住建局及不动产登记中心加快流程进度，仅用两天时间就完成了追加在建工程评估、抵押、审批、签约、放款的全流程。

四是规范资金封闭管理，避免新的烂尾风险，保障信贷资金可持续支持。商业银行应坚持市场化、法治化原则，切实管控好风险，以便保障信贷资金更可持续地支持合格项目建设。实践中，房企抽挪资金是项目资金出现缺口的重要原因，在融资协调机制下，住建部门和商业银行可以加强联动，对开发贷和预售资金合并管理，落实资金全流程封闭式管理，避免已融资支持的项目陷入新的烂尾。比如，对陕西省铜川某项目，建行铜川分行与市房屋管理中心达成一致，共同做好后续资金管理，确保无论是销售再投还是信贷资金，均穿透支付至本项目供应商，为项目顺利建设交付奠定基础。

下一步，建设银行会继续践行金融工作的政治性、人民性，用好城市房地产融资协调机制，充分配合各方打好保交房攻坚战。接下来，将从以下三个方面持续发力。一是加快已审批项目信贷投放。按照市场化、法治化原则，对协调机制“白名单”前三批已经完成审批的项目，要按照项目进度、贷款条件落实情况等，及时完成贷款投放。二是提升项目修复率，积极对接新进项目。对于审批未通过项目和新推送的“白名单”项目，及时对接各地保交房工作专班，协助房企提升项目修复率。三是支持去库存，提升房企交付能力。坚决落实党中央、国务院部署，用好央行3000亿保障性住房再贷款等配套政策，支持地方主体按需收购已建未售商品房用作保障房，并利用历史低位的利率窗口支持居民住房消费，加快去库存，改善房企流动性，提升交房能力。

针对房地产市场供求关系的新变化以及人民群众对优质住房的新期待，我国将加快构建房地产发展新模式，更好满足人民美好生活需要，房地产市场仍有较大发展空间。金融机构将积极作为，坚持“两个毫不动摇”，一视同仁满足不同所有制房企合理融资需求，提供覆盖供需两端、“投融建管退”的综合金融服务，支持好房子建设，大力推进“三大工程”，服务房地产市场高质量发展。

作为国有大型商业银行，建设银行在国内最早开展房地产金融业务，并立足新形势积极探索金融服务房地产发展的新方案、新举措、新产品。后续建设银行将按照党中央、国务院决策部署，加快推进房地产融资协调机制落地，做好保交房金融服务，以金融力量推动房地产向新模式过渡和经济社会高质量发展。【建行研修中心（研究院）常务副主任（副院长）彭钢】

(责编：曹淼、李源)

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