7月21日，上海证券交易所正式宣布上证科创板200指数（简称科创200指数）的发布安排，该指数将于8月20日正式发布。

据介绍，科创200指数从科创板中选取市值偏小且流动性较好的200只证券作为样本，与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。

上交所表示，科创200指数与科创50、科创100指数形成差异化定位，进一步丰富了科创板规模指数体系。科创200指数表征中小科技创新企业整体表现，以最新一期样本为例，过去一年日均市值中位数约为50亿元，市值规模在100亿元以下的样本占比约94%，与科创50样本310亿元、科创100样本130亿元的市值中位数形成互补，将进一步提升科创板规模系列指数对科创板市场的覆盖度。

截至目前，上交所已发布20余条科创板指数，构建了覆盖规模、主题、策略等类型的科创板指数体系。（记者姚均芳、潘清）

(责编：王静、杨光宇)

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