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智能船舶自主航行、智慧航道不断延伸

智能航运发展迅速

本报记者 韩 鑫
2024年07月22日06:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　盛夏，江河湖海上，智慧航运蓬勃生长——

　　渤海之滨，“智慧零碳”码头天津港北疆港区C段智慧化集装箱码头作业正忙。近百台人工智能运输机器人频繁穿梭，在北斗导航系统精准指引下，助力装卸作业纪录不断刷新。

　　长江下游，南京以下12.5米的深水航道上，往来船舶如织。基于船舶自动识别系统，进入水上电子围栏内的船舶可快速获取实时服务信息，通航安全水平得到有效提升。

　　湛江海域，“问江”型无人船跨越千里，从内河奔赴大海开展海洋测绘测试与应用。它搭载有低延时通信系统和高精度定位系统，不仅实现了自主航行，还能实时回传数据，拓展了无人船应用场景。

　　货运码头全自动化运转、航道数字化管理快速兴起、智能船舶自主航行，“智慧”正成为我国航运高质量发展的重要特征。

　　智能港口竞相涌现。截至目前，中国已建和在建的自动化集装箱码头规模均居世界前列，掌握了设计建造、装备制造、系统集成和运营管理全链条的关键核心技术，总体应用规模和技术水平处于国际前列。同时，中国干散货码头自动化改造加快，秦皇岛港、黄骅港、青岛港、宁波舟山港、张家港港等实现干散货作业流程全自动化，生产环节向无人化智能化转变。

　　智慧航道不断延伸。目前全国已建电子航道图覆盖航道里程超过5700公里，长江干线电子航道图实现全覆盖；海运进口集装箱、大宗散货电子放货平台应用不断拓展。

　　智能船舶取得突破。如今，我国已相继突破船舶感知、决策等智能航行关键核心技术，部分指标处于国际领先水平，并形成了包括1艘全程自主航行船舶“智飞”轮、10余艘自主航行船舶以及千余艘智能技术应用船舶在内的系列成果，经济社会效益显著。

　　“当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，正在塑造全球航运发展新动能新优势。”交通运输部有关负责人表示，要坚持统筹谋划，推动系统升级，加快推进智慧港口、智慧航道、智能船舶、智能航运服务等领域全方位发展，不断提升航运全要素全链条数字化智能化水平。

　　航运业，既是经济循环的重要支撑，也是观察经济运行的一扇窗口。智能航运的快速发展，彰显出我国航运实力不断增强的同时，也折射出流动中国的汩汩活力。今年以来，我国多个港口吞吐量持续增长。1月至6月，宁波舟山港完成货物吞吐量7.08亿吨，同比增长4.2%；完成集装箱吞吐量1916.5万标准箱，同比增长8.4%。同期，“西煤东运、北煤南运”第一大出海口黄骅港完成货物吞吐量1.79亿吨，同比增长12.04%。

　　“去年我国国际海运量已近全球海运量的1/3，国际海运‘压舱石’作用进一步凸显。”交通运输部有关负责人表示，今年以来，水路运输持续较快发展，长江三峡枢纽、西江长洲枢纽和京杭运河等船闸通过量再创新高，重点物资和国际集装箱运输服务保障能力和水平进一步提升；同时，一批重大工程进展加快，小洋山北作业区集装箱码头工程水陆域全面开工，平陆运河工程全线动工建设，量升质增的航运业将有力支撑经济社会发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月22日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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