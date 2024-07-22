本报西宁7月21日电 （记者贾丰丰）青海省日前印发通知，明确自今年起在全省全面实施小麦、玉米主要粮食作物完全成本保险。保险实施区域由产粮大县扩大至全省种粮地区，参保范围包括适度规模经营农户、小农户等全体农户和农业生产经营组织，支持种粮农户和新型农业经营主体“愿保尽保”，将农业保险更多覆盖到农业生产环节，进一步保障农民收益和粮食安全。

据悉，完全成本保险是指在对化肥、种子、地膜等生产过程中的直接投入（即物化成本）进行保障的基础上，进一步涵盖土地成本和人工成本投入，即对作物的总生产成本进行保险保障。保险责任涵盖主要的自然灾害、重大病虫鼠害、意外事故、野生动物毁损等风险。保额分别为小麦每亩700元、玉米每亩800元，保险费率按“保本微利”原则厘定为8%，由中央、省级、县级财政对保费给予补贴比例达90%，农户个人仅需承担10%，农户每投保一亩小麦、玉米仅需缴纳保费5.6元和6.4元。小麦、玉米完全成本保险政策全面实施后，预计为全省种粮农户主要粮食作物提供最大约9.4亿元的风险保障，风险保障水平是政策实施前的1.5倍，风险保障更全、保障范围更广，保险金额更高、保费补贴更多，能够进一步稳定适度规模经营主体种粮信心，助力提高农业生产效率，促进农业适度规模经营发展，为广大农户提供更加有效的灾害减损兜底保障。

《 人民日报 》（ 2024年07月22日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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