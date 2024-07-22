本报太原7月21日电 （记者付明丽）山西省能源局近日印发《推动绿电资源就地转化助力产业绿色低碳转型工作方案》（以下简称《方案》）。

《方案》从壮大绿色产业招项目、拓展绿色能源引技术、推动“重点行业+绿电”、创新绿电供给机制、完善绿电消费配套措施5方面着手，将绿电资源优势转化为发展优势，打造经济发展新动能。《方案》提出，推动“重点行业+绿电”，助力存量产业节能降碳。以未来可能被纳入碳市场范围的钢铁、水泥、化工、电解铝等行业为重点，通过可再生能源消纳责任权重考核，建立高载能企业绿电强制消费机制，引导企业通过购买绿电或绿证的方式实施绿电消费替代，实现由高载能向“绿色载能”转变，推动行业提质增效。

《 人民日报 》（ 2024年07月22日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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