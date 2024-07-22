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上半年南方区域

抽水蓄能电站发电量创历史新高

2024年07月22日06:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报广州7月21日电  （记者程远州）记者从南方电网公司获悉：今年上半年，南方区域抽水蓄能电站累计发电量近60亿千瓦时，机组启动次数突破2万次，双创历史新高，给电力系统负荷平衡提供了有力保障。

　　抽水蓄能电站具有上下两个水库，电力系统负荷低谷时用电抽水，负荷高峰时放水发电，是电网功率平衡的重要“调节器”。据统计，上半年，南方区域7座抽水蓄能电站累计发电量达59.1亿千瓦时，同比增长1.3%；机组累计启动次数超2万，同比增长20.9%。

　　“抽水蓄能机组作为可以帮助新能源稳定接入电网的大容量储能装置，上半年启用频次大幅提高，34台机组的启动次数增幅达到了发电量增幅的16倍。”南网储能运行分公司集控中心副总经理张国洋表示，当前，风电、光伏发电等间歇性、波动性新能源正加大对传统能源的发电替代，给电网的调峰储能能力提出更高要求。

　　以海南自贸港为例，装机为60万千瓦的海南琼中抽水蓄能电站给海南电网提供了近10%的负荷调节能力。电站早晨启动抽水工况，配合海南地区光伏等新能源发电消纳，将多余电能储存起来随时调用；夜间凌晨启动发电工况，在新能源汽车凌晨扎堆充电形成的“零点高峰”时段进行顶峰发电。上半年，电站以机组启动次数同比增长32%，助力海南全省负荷6次创下历史新高。

　　抽水蓄能机组的高频启用离不开智能化调度和高效设备维护的双重支撑。在位于广东广州的抽水蓄能多厂站集控中心，大数据平台实现对全国近1/5抽水蓄能装机容量的远程集中控制。370平方米的集控大厅里，1名值班员就可远程控制2座百万千瓦级抽水蓄能电站的实时启停，效率达到属地分散控制模式的2至3倍。在抽水蓄能人工智能数据分析平台上，依托31万个测点的数据提取和5000多个算法的毫秒级数据分析，检修人员可“足不出户”精准掌握设备的“健康状态”。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月22日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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