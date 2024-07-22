我国成功发射高分十一号05星
2024年07月22日06:40 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京7月21日电 （记者刘诗瑶）北京时间7月19日11时3分，我国在太原卫星发射中心使用长征四号乙运载火箭，成功将高分十一号05星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该卫星主要用于国土普查、城市规划、土地确权、路网设计、农作物估产和防灾减灾等领域，可为“一带一路”等国家重大战略实施和国防现代化建设提供信息保障。
此次任务是长征系列运载火箭的第528次飞行。
《 人民日报 》（ 2024年07月22日 11 版）
(责编：赵欣悦、袁勃)
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