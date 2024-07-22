本报记者 赵展慧

茫茫沙漠中升起一片“光伏蓝海”，将西部丰富的太阳能资源转化为绿色电能，源源不断地送往东部地区。今年6月28日，位于宁夏银川市灵武市的国能灵绍直流配套200万千瓦复合光伏基地一期100万千瓦并网发电，昔日的煤矿采空区、沉陷区，如今成了“绿色电源”。在国家开发银行宁夏分行的资金支持下，该项目建设进展顺利，预计年底前将实现全容量投入运营，每年可为浙江提供清洁电能34亿千瓦时。

不仅促进“西电东送”，光伏组件还能遮挡阳光照射，减缓土地水分蒸发，再加上冲洗光伏板时水流的浇灌，有利于植物生长、防风固沙。同时，该地区通过实施“光伏+生态”的综合治理，打出“板上发电、治沙改土、水资源综合利用”组合拳，土地保护率和植被生长率持续提升。

“宁夏地理环境和资源禀赋独特，发展清洁能源产业优势明显。”国开行宁夏分行有关负责人介绍，今年上半年，国开行宁夏分行发放能源基础设施贷款23.5亿元，重点支持了一批清洁能源项目建设。

去年底召开的中央经济工作会议提出，加快建设新型能源体系。国家开发银行加大对新型能源体系建设的支持力度，各地都有相关工程建设的捷报传来。

近日，辽宁徐大堡核电4号机组顺利实现穹顶吊装到位。至此，国家重点能源项目徐大堡核电3、4号机组全部进入设备安装阶段。这两台机组分别计划于2027年、2028年投入运行，预计每年发电量可达180亿千瓦时以上，相当于每年节约燃煤量约640万吨、减排二氧化碳约1890万吨。今年以来，国开行辽宁分行向该项目发放贷款10.9亿元、累计发放超过24.4亿元，有力保障了徐大堡核电工程建设顺利推进。

眼下正值夏季用电高峰。国家开发银行积极为能源保供做好“金融保供”。今年上半年，国开行重点支持了国信滨海港2×100万千瓦清洁燃煤高效发电项目、中煤新集滁州发电厂2×66万千瓦超超临界机组新建工程等基础保障性和系统保障性煤电项目，蒙能集团金山热电厂2×100万千瓦煤电联营扩建等煤电与煤炭、煤电与可再生能源“两个联营”项目，以及陕西榆横矿区北区可可盖煤矿等大型煤炭基地项目，助力煤炭、煤电兜底保障作用的高效发挥。

新能源汽车相关基础设施建设也备受关注。国开行通过支持停车设施信息化改造、充电桩建设、大数据平台搭建等，为百姓使用新能源车提供便利。在国开行吉林分行支持下，吉林省长春市新建3000个充电桩，已陆续投入运营近1400个，服务超过22.5万车次。

支持以沙漠、戈壁和荒漠化地区为重点的大型清洁能源基地建设，支持新型电力系统建设，助力油气“全国一张网”织网组网、加快布局能源储备领域……今年上半年，国开行聚焦新型能源体系建设，发挥中长期投融资优势，向电力、油气等能源基础设施领域发放贷款1541亿元，保障国家能源安全，促进经济社会绿色低碳转型。

《 人民日报 》（ 2024年07月22日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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