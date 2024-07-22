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今日大暑：赏盛夏繁茂 觅一方清凉

人民网记者 刘微
2024年07月22日08:33 | 来源：人民网
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“晓牧侵星大暑天，昼寻芳树绿阴眠”，今日，我们迎来二十四节气中的第十二个节气，也是夏天的最后一个节气——大暑。大暑时节正值三伏天，此时，风似乎藏匿了踪迹，声声蝉鸣中，热浪翻滚，雨水增多，大地开启“湿热交蒸”的夏日模式。

据《月令七十二候集解》记载：“大暑，六月中。暑，热也，就热之中分为大小，月初为小，月中为大，今则热气犹大也。”相较于小暑，大暑之时热力更甚，湿气弥漫。

安徽省太湖县，成群白鹭栖息于农田中，绘就田园画卷。刘辉 摄

安徽省太湖县，成群白鹭栖息于农田中，绘就田园画卷。刘辉 摄

《管子》曰：“大暑至，万物荣华。”民间亦流传，“大暑不暑，五谷不鼓。”北京师范大学社会学院教授萧放表示，从气象物候可看出，大暑的节气特点是高温湿热，这样的气候对稻作农业丰收大有好处。在暑热难耐的桑拿天，万物汲取蓬勃之力，沐暑气而奋长，展繁茂之态势，绘就一幅波澜壮阔的生动画卷。

以五天为一候，古人将大暑分为三候：“一候腐草为萤；二候土润溽暑；三候大雨时行。”大暑时节，枯草上的萤火虫卵化虫而飞，点点荧光闪烁，为夏夜增添几分神秘与浪漫；大地吸收了充足的阳光和水分，变得湿润而肥沃，空气中弥漫着沉闷的湿热，天地间仿佛是一个大的蒸笼；雷雨天气愈发频繁，为大地带来一丝凉爽的同时，预示着季节更迭的脚步正在靠近。

大暑之际，大自然的变化带来了丰富多彩的传统习俗。

暑伏天，民间流传“饮伏茶”“晒伏姜”，以古法调和盛夏之燥。伏茶，一般汇集金银花、夏枯草等十多种中草药，一壶慢煮，清心宁肺，退却暑气；伏姜，则是将生姜切片或榨汁，佐以红糖，密封于罐，并晾晒至出伏，其功效在于驱逐体内寒气、湿气。

广东很多地方习惯在大暑时“吃仙草”，仙草又名凉粉草、仙人草，其茎叶晒干后可做成消暑甜品烧仙草，带来舌尖上的一抹清凉；在鲁南地区，“喝暑羊”的习俗广泛流传，一碗羊肉汤温暖入喉，带走体内积热；福建莆田一带，荔枝、羊肉与米糟，成为“过大暑”的馈赠佳品，亲朋好友间传递的不仅是食物，更是浓厚的情谊与祝福。

让我们于盛夏的饱满中感悟生命的激情，拥抱每一个炽热而美好的当下，静候凉风徐来。

(责编：乔业琼、高雷)
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