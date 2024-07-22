新华社武汉7月21日电（记者徐海波 熊翔鹤）截至7月15日，全国碳市场碳配额累计成交量达4.65亿吨，累计成交额近270亿元。在21日举行的“中国碳市场大会2024·武汉”上，生态环境部部长黄润秋在致辞中表示，碳市场运行总体平稳有序，将稳步扩大行业覆盖范围，加快将钢铁、水泥、铝冶炼等重点排放行业纳入全国碳市场。

2021年7月启动上线交易的全国碳排放权交易市场，已顺利完成两个履约周期建设运行，覆盖年二氧化碳排放量51亿吨，占全国排放总量的40%以上，是覆盖排放量最大的市场。

会议同期发布的《全国碳市场发展报告（2024）》显示，全国碳排放权交易市场第二个履约周期碳排放配额累计成交量和成交额较第一个履约周期分别上涨47.01%和125.26%。2024年上半年，月均成交量达366.82万吨，同比上涨174.90%。2023年全国火电碳排放强度相比2018年下降2.38%，电力碳排放强度相比2018年下降8.78%。

继全国碳排放权交易市场之后，2024年1月，全国温室气体自愿减排交易市场正式启动，成为我国推出的又一助力实现碳达峰碳中和目标的重要市场政策工具。两个碳市场既各有侧重、独立运行又互补衔接、互联互通，共同构成了全国碳市场体系。

黄润秋表示，未来将加快推进全国碳市场各项建设工作，加快将钢铁、水泥、铝冶炼等重点排放行业纳入全国碳排放权交易市场，持续强化数据质量管理，逐步推行配额有偿分配，不断丰富交易主体、交易品种和交易方式，研究探索碳金融活动的可行路径，充分发挥碳市场推动低成本温室气体减排功能，助力实现碳达峰碳中和目标。

据悉，本次大会由湖北省人民政府、上海市人民政府和生态环境部共同主办，聚焦“深化碳市场交流合作，应对全球气候变化”主题。

(责编：王震、陈键)

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