习近平总书记日前在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上指出，扎实推动科技创新和产业创新深度融合，助力发展新质生产力。

科技创新和产业创新融合的重要途径是科技成果转化，其通过推动新技术、新产品商业化，促进新业态形成与发展，对新质生产力培育具有不可替代的关键作用。科技成果转化在国家创新体系中处于核心地位，是促进创新链产业链资金链人才链融合发展的系统过程，能够通过优化创新资源配置、强化企业创新主体地位、培育产学研相结合的创新生态，持续推动产业经济转型升级，实现国家创新体系整体效能显著提升和全要素生产率大幅跃升。

面对大国战略竞争博弈加剧、新一轮科技创新和产业变革加速演进的新形势，加快构建培育新质生产力的科技成果转化体系，至关重要、意义重大。

关键新兴技术是核心支撑

关键新兴技术是对国家安全、经济繁荣、公共福利和国际竞争力具有重大影响的前沿科技，是改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、布局建设未来产业的关键力量，是促进科技成果转化、培育新质生产力的核心支撑。当前关键新兴技术包括人工智能与机器学习、量子信息科学、生物技术与合成生物学、先进制造、清洁能源与可再生能源、先进材料、空间技术与太空探索、网络与通信、微电子与半导体等技术，其具有潜在市场颠覆性，能够开辟新的产业领域，改变现有产业格局。

一是加强关键新兴技术战略规划，分析研判技术发展方向和提出战略目标，制定明确技术路线图和时间表，确立优先发展的重点领域。

二是确保关键新兴技术资源配置，加大中央和地方财政投入，引导鼓励社会资本积极参与，建立风险共担、利益共享的投入激励机制。

三是加快关键新兴技术攻关突破，统筹国家战略科技力量集中资源进行前瞻性、颠覆性技术研发，完善以企业为主体、市场为导向、产学研用紧密结合的创新网络，充分利用全球创新资源高效协同推进技术创新。

企业家精神是关键要素

企业在促进科技成果转化过程中发挥着创新主体作用，企业家精神是企业创新活力的重要保障，是企业持续成长、适应变化和推动创新的核心驱动力。企业家精神包含创新和冒险精神、创业机会识别与把握、终身学习和自我超越、社会责任与伦理等内容。其本质是一种独特的个人品质和行为模式，也塑造了企业的价值观、工作方式和市场定位。企业家精神是促进科技成果转化、培育新质生产力的关键要素，营造有利于企业家精神成长的环境至关重要。

一是要厚植创新创业文化，坚持多层面、长期性推动企业家精神塑造，在学校中引入创新创业教育和企业家精神的课程，构建完善支持创新创业的金融系统和社群网络，形成鼓励创新、宽容失败的氛围，树立成功企业家的正面形象，显著提高企业家的社会地位。

二是构建亲清新型政商关系，制定明确政商交往规则，建立政企沟通平台，促进政府职能从管理型向服务型转变，营造有利于企业家精神成长的法治环境和营商环境。

三是保证各种所有制经济依法平等使用生产要素，公平参与市场竞争，提供透明的市场准入规则和减少行政干预，循序渐进推动国有企业去行政化改革，进一步完善国有企业管理人员的职业经理人制度，加强民营企业和国有企业之间的人才交流。

产学研深度融合是基本方式

产学研深度融合通过整合各方优势，形成强大创新合力，对提升国家整体创新能力和经济发展水平具有深远影响。产学研深度融合通过实现要素资源创新性配置，推动产业深度转型升级，是促进科技成果转化、培育新质生产力的基本方式。从产学研合作到产学研深度融合，打破以往只注重教育科技人才某项单一维度目标、较多关注各自主体利益诉求的传统合作格局，体现国家战略和市场价值导向，是创新体系内部结构和运行机制的不断升级与优化。

建立完善产学研深度融合机制，是促进科技成果高效转化的关键，也是构建培育新质生产力的科技成果转化体系的基本途径。

一是建立目标融合的战略牵引机制。强化企业创新主体作用，确立产学研合作的共同目标，解决特定行业或领域的关键新兴技术难题，建立合理的成果分享机制，包括知识产权、技术成果、经济收益等方面的分配原则。

二是建立能力融合的要素配置机制。坚持教育科技人才一体推进，促进高校师生、企业工程师和科研院所之间的人才资源优化配置，企业提供市场牵引能力，高校和研究机构提供理论基础和技术原理支持，建立支持产学研合作项目的专项基金，构建共享的技术研发平台、实验设施和数据库，降低创新成本、提高创新效率。

三是建立结构融合的生态嵌入机制。将基础研究、应用研究、技术开发、产品制造、市场推广等创新链的各个环节紧密相连，与产业链上下游企业形成联动，促进科技成果在产业链中的快速转化和应用。政府出台税收优惠、资金补贴、知识产权保护、创新产品首用试用等举措，营造鼓励支持产学研深度融合的政策环境。

（作者系浙江大学中国科教战略研究院副研究员、浙江省产业高质量发展新型智库常务副主任）

(责编：王震、陈键)

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