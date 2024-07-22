科技日报讯 （记者杨宇航）日前，记者从西藏自治区科技厅获悉，今年以来，该厅通过加强技术合同认定登记机构建设和技术合同认定登记指导工作，有效促进了技术市场的快速发展。2024年上半年，西藏自治区共认定登记技术合同122例，合同成交金额达到8.74亿元，为区域经济发展注入了新的活力。

据了解，截至目前，自治区已拥有5家技术合同认定登记机构，这些机构在促进科技成果转化、技术交易和知识产权运用方面发挥了重要作用。统计显示，自治区已累计认定登记技术合同837例，合同成交金额达36.87亿元。这些数字不仅彰显了技术市场的活跃程度，也反映了科技创新对经济发展的强大驱动力。

从合同类别来看，技术开发类、技术转让类、技术咨询类和技术服务类合同在成交额上呈现出不同的特点。其中，技术服务类合同以70.85%的占比遥遥领先，成为技术市场的主力军；技术转让类合同则以20.73%的占比紧随其后，展现出良好的发展前景；而技术开发类和技术咨询类合同分别占总成交额的8.65%和0.13%，虽然占比较低，但也为技术市场的多元化发展贡献力量。

从技术领域来看，电子信息类、生物医药和医疗器械类以及环境保护与资源综合利用类合同在成交额中占据了主要份额。其中，生物医药和医疗器械类合同以86.64%的占比高居榜首，凸显了该领域在技术创新和市场应用方面的巨大潜力；电子信息类合同则以12.76%的占比位列第二，展现了信息技术在推动经济发展中的重要作用；环境保护与资源综合利用类合同虽然占比相对较低，但也为可持续发展贡献了力量。

此外，涉及知识产权的合同成交额也达到了总成交额的26.49%。这一数据表明，西藏自治区在知识产权保护和运用方面取得显著成效，为技术市场的健康发展提供了有力保障。

(责编：王震、陈键)

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