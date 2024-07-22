王延斌

原标题：山东济南聚力打造“中国激光第三极”

一束光，能有多大的能量？作为先进制造领域的关键工具，激光被誉为“最快的刀”“最准的尺”和“最亮的光”。光影闪烁之间，激光就可将坚硬的金属轻松切割成形状各异的零部件。

山东微感光电子有限公司（以下简称“山东微感”）将激光技术应用于甲烷气体检测，填补了国内高性能矿山激光气体检测领域的空白；济南金威刻激光科技股份有限公司（以下简称“金威刻”）独创的三维五轴激光切割技术进入汽车制造、航空航天领域，解决了同类设备长期依赖进口及成本过高的难题……

近日，在济南举办的世界激光产业大会上，济南市委副书记、市长于海田表示，济南市始终把发展激光产业作为构建现代化产业体系的重要一环，着力打造激光产业聚集区、激光成果转化地、激光名企诞生地和激光合作新高地。

开辟激光装备赛道

从地图上看我国的激光产业布局，中部的湖北武汉是激光技术创新的策源地，南部的广东深圳则是重要的激光与增材制造产业集聚区。如今，北部的山东济南正在崛起——以激光切割为主的激光装备出口规模达40亿元，居全国第一，多项激光晶体、元器件和外延材料研发达到国际领先水平。

“济南正在加快培育千亿级产业集群，着力打造比肩武汉、深圳的‘中国激光第三极’。”在2023世界激光产业大会上，济南市相关负责人在谈到济南激光产业目标时说。

济南激光产业发展历史悠久。早在1985年，中国第一台激光切割机、第一台数控激光焊接机就诞生在济南铸造锻压机械研究所。

近年来，济南激光装备产业发展迅速。关注济南激光产业的中国科学院武汉文献情报中心产业情报部主任叶茂调研后发现，在过去不到10年时间里，济南聚集了数百家激光装备企业。济南市工业和信息化局相关资料显示，济南目前拥有激光企业300余家，产业规模已突破百亿元。

济南激光装备产业的崛起也与该市的制造业基础有关。激光光束能量集中、稳定，可用于加工硬度大、脆性高、熔点高的新材料，是推动传统工业制造业转型升级的重要力量。目前，济南拥有41个工业大类和全部31个制造业大类。良好的工业基础，尤其是深厚的机床工业基础，成为济南激光产业发展的沃土。

值得注意的是，济南为数众多的激光装备企业并未陷入同质化竞争的泥潭，而是各自深耕细分领域，在独特的赛道上锻造核心竞争力。金威刻、济南邦德激光股份有限公司（以下简称“邦德激光”）、济南森峰激光科技股份有限公司（以下简称“森峰科技”）被誉为济南激光企业“三剑客”。其中，邦德激光是北方最大的激光切割设备生产商，金威刻是美国市场占比最大的中国激光机品牌，森峰科技是长江以北最大的数控激光设备制造企业。

中国国际贸易促进委员会副会长于健龙说：“济南激光切割机和雕刻机产品出口额占全国总数的60%以上，常年保持全国第一，在国内外已经形成产地品牌效应。”

“济南是我国重要的激光产业集聚地。”中国科学院院士郑婉华认为，激光产业链条完整、市场规模优势突出、技术创新能力强，是济南打造“中国激光第三极”的底气和优势。

“激光+科技”打开市场

想象一下，一束激光1秒钟内在1毫米厚的不锈钢板材上打出8个孔，这会是怎样的场景？7月19日，记者在邦德激光采访时见识了其最新的“激光神器”。

邦德激光总裁办主任王鲁告诉记者，他们推出的扫描切3.0版本采用自主研发的光路空间编程技术和专利工艺算法，搭配其激光自研核心三大件——BodorPower激光器、BodorGenius激光头以及BodorThinker操作系统，实现对光斑路径的控制与调整，切割效率最高提升150%。

“激光+科技”是打开市场的通行证，这是济南激光行业的共识。

传统的甲烷气体检测使用的是黑白元件或催化燃烧式的电子传感器，需要两周维护一次，而激光检测无需标调、修正及长期维护。山东微感深耕激光传感器领域16年，其研发的激光甲烷传感器凭借上述特点脱颖而出，并且与众不同。

在山东微感总经理刘统玉眼中，这种与众不同是免维护、可靠性高、功耗小。“市面上大多数的传感器功耗大概是1瓦，而利用我们的独特技术，传感器功耗只需要不到0.1瓦，这在国际上也是比较好的水平。”刘统玉说。

无论是邦德激光还是山东微感，都是济南激光装备产业上的一环。中国国际贸易促进委员会济南市分会副会长周波认为，济南激光装备产业链的一大优势是其完整性。

据了解，激光产业链以激光器为中枢，分为上中下游三个部分：上游主要包括激光材料及配套元器件等，中游为激光器制造及辅助、数控系统等，下游为激光装备企业和应用产品。济南在这条产业链的上中下游均能找到龙头企业，且企业部分技术已经实现了行业领先。

中国科学院理化所应用激光研究中心主任毕勇说，从核心关键材料和器件入手，一直到整机的装备制造，济南激光产业全链条布局，对提高激光产业整体竞争力来说至关重要。

政企合力促产业发展

在短时间内，济南激光装备产业如春笋般涌现，又如破竹般成势，这离不开政府支持和企业作为。特别在打造千亿元激光产业集群的目标上，政府与企业有着共识。

金威刻作为济南最早一批激光设备企业，从2004年开始，用20年时间成长为行业知名的激光企业，手握160多项专利，产品走进180多个国家和地区。金威刻国内营销中心总监高云鹏认为，政府“有为”，为济南激光产业在全球版图上积极“作为”提供了坚强后盾。

据了解，济南先后出台了《济南市打造先进制造业和数字经济标志性产业链群实施方案》《济南市激光产业发展行动方案》等政策，推动激光产业链群高端高质高效、集群集聚集约、专业专注专长发展。

值得注意的是，集群化发展模式下，上中下游企业的配套分工，构建起高效的创新协作体系，这是激光行业做大做强的必经之路。

目前，济南提出了打造齐鲁光谷的设想。作为激光产业核心承载区，齐鲁光谷的主要使命就是助力济南打造成“中国激光第三极”。

如何聚焦产业链精准招引重点企业是当务之急，济南市工业和信息化局提出“三张清单”，即激光装备产业链主骨干企业清单、重点招引方向及目标企业清单、项目落地载体清单，明确23家全市链主骨干企业、3大重点招引方向和18家重点招引企业。

长期关注济南激光产业的专家、上海嘉强自动化技术有限公司总经理卢飞星说，齐鲁光谷可围绕产业链优化布局，有望打造又一激光产业战略要地。

(责编：王震、陈键)

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