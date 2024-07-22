罗云鹏

“好家伙，这下看剧还有伴儿了”“试过，非常会说，小嘴叭叭的”……当前，跨次元人工智能（AI）“追剧搭子”在年轻人中越来越受欢迎。

“搭子”是在年轻人中流行的一种新型社交关系，意为在垂直细分领域的精准陪伴，如“饭搭子”“旅游搭子”“运动搭子”等。不少网友发帖说，AI“追剧搭子”的出现让人“眼前一亮”。

“追《长相思2》时，无意中发现了AI‘追剧搭子’。随着剧情深入，和AI‘追剧搭子’互动的次数也频繁了起来。”“00后”深圳职场青年张曼曼说，“不仅能随时和它聊天，还能选定角色参与剧情，与剧中人物互动。”

记者体验发现，AI“追剧搭子”可生成不同角色形象和音色，让观众沉浸式体验不同剧情桥段。与张曼曼有同样体验的李美娜说，这相当于一边追剧一边“演”，有专属自己的“番外”，体验很好。

AI“追剧搭子”的功能不止于娱乐。李美娜说：“我把第二天的工作安排‘说’给AI‘追剧搭子’，能在手机上直接转换为语音提醒，这样就打通了娱乐转工作的‘小链路’。”

记者了解到，这款AI“追剧搭子”由腾讯旗下混元大模型应用腾讯元宝与腾讯视频联合推出。凭借多轮对话能力，可与AI角色随时随地、无次数限制地生成个性化交流内容。

基于图像融合生成等技术，AI“追剧搭子”还兼具角色扮演功能。“用户上传照片后，即可免费生成人物同款剧照。”腾讯元宝产品团队相关负责人介绍，用户可选择多种模板进行角色扮演。

混元大模型目前已扩展至万亿级参数规模，并在国内率先采用混合专家模型（MoE）结构，通过结合小说、剧本数据进行训练与精细调整，可高度还原作品人物性格、说话方式及行为倾向。

与腾讯推出的AI“追剧搭子”相似，爱奇艺与微博也于近日双端联合上线首批AI角色号，用AI能力将热门剧中的角色带到观众身边。当观众在微博上发文或评论时，只要@自己关注的AI角色号，就能与其在评论区互动。

“AI大模型深度赋能影视产业创新发展，为影视内容生产提供新工具和路径。”中国传媒大学网络视频研究中心研究员包圆圆说，“AI大模型+大剧IP”的新玩法，能有效拓展影视剧与粉丝群体之间的互动方式，增强影视内容用户黏性。

中国传媒大学文化产业管理学院执行院长张洪生认为，这种跨界新玩法给文化生产带来新产品形态，可推动不同文化消费形式交互融合，进一步促进社群文化发展。AI在文化产业有望形成现象级应用。

(责编：王震、陈键)

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