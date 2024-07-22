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黑龙江首创省域监测预警体系

智慧植保“虫口夺粮”

李丽云 朱 虹
2024年07月22日09:16 | 来源：科技日报
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近日，黑龙江省植检植保站首创省域“网格化”全覆盖在线监测预警和防控指导网络体系，探索和应用一套稳定高效的科学管理机制和应用模式。据监测，黑龙江省病虫草害防控对粮食产量贡献率达48.7%，“虫口夺粮”成效显著。

“我们以人机结合的方式，丰富专项数据来源。”黑龙江省植检植保站测报首席专家王春荣介绍。黑龙江将全省2.5亿亩耕地以行政村为单位划分为1万个监测区，每个区域设立1个监测点，每个监测点设立兼职植保员。县级植保部门和植保员均配备自动化、简易化、数字化病虫疫情监测设备，为田间调查、设备管理和指导服务提供基础保障。截至目前，黑龙江省已配置各类监测设备2.8万余台，可高效监测基点重大病虫害发生动态。

黑龙江省植检植保站测报科副科长张静告诉记者，在2023年监测关键期，全省2982个水稻监测点中，有32个县（市、区）110个监测点发现叶瘟病株。通过网络体系，植保站结合水稻种植品种及抗病性、栽培与气象等条件综合分析，精准作出全省水稻叶瘟轻发生、后期穗颈瘟局部偏重发生的预测，为各地提供及时、准确的统防统治服务。

借助地理信息、互联网、云计算、大数据等信息技术，黑龙江配套创建在线监测管理平台、“掌上植保”移动互联网应用程序（App），病虫疫情监测预警全域实现规范化、数字化、掌上化管理，近3年获取病虫监测信息数据5.8亿条、照片512.2万张。

在多年积累和整理的病虫害样本库基础上，黑龙江省针对主要病虫害，研发人工智能识别模型，基本实现植物病虫害及时检测和识别。同时，黑龙江省还开发出数据分析模型，可综合分析植保员调查数据、物联网监测数据，结合气象、品种、栽培、绿色防控资源等多维信息，自动形成初步趋势分析报告，并据此出具科学防控指导方案，实现“数据监测—数据分析—数据应用—解决方案”全流程数据综合利用。

“依托大数据分析技术，我们建立了任意田块定制化监测、预警、决策模式，能动态分析目标地块病虫害发生趋势，为种植户推送个性化防治方案，解决了病虫害防控从大尺度粗略分析到地块级细化分析转型的难题。”黑龙江省植检植保站副站长吕涛介绍。

近5年，黑龙江省通过综合分析、防控，累计减少盲目打药防治面积3.4亿亩次，节本50多亿元；全省统防统治率和绿色防控覆盖率分别提升11.9个和16.5个百分点，达到62.1%和62.9%，高于全国平均水平，是全国唯一实现农业植物疫情常态化、全覆盖、在线监测和定点定位管理的省份。

如今，黑龙江智慧植保平台融合病虫疫情在线监测、预报预警分析、无人机作业监管、病虫害信息调度、农药使用管理等诸多植保业务，实现全面数字化管理。种植户可通过“掌上植保”App或微信小程序，进行地块病虫情远程分析、植保线上课堂学习、农药信息查询、病虫在线问诊等操作。截至目前，“掌上植保”App注册用户数已达33.6万个，学习阅读量达5247万人次，指导农户超1574.2万人次。

(责编：王震、陈键)
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