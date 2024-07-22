冷翠华

险资机构多次举牌上市公司股票；总规模500亿元的险资私募基金快步入市，投资额超200亿元；加大低估值、高股息优质股票的投资力度……近期，险资持续加大进入资本市场的力度，用行动践行价值投资、长期投资理念。

目前，新“国九条”发布已满100天。在此期间，险资投资环境、上市险企信息披露等方面持续优化，并对险资投资产生切实影响。

险资入市环境更优

持续壮大耐心资本规模

新“国九条”提出，“优化保险资金权益投资政策环境，落实并完善国有保险公司绩效评价办法，更好鼓励开展长期权益投资。完善保险资金权益投资监管制度，优化上市保险公司信息披露要求”。

生命资产相关负责人表示，新“国九条”发布后，一系列政策提升了市场透明度和公平性，为险资的长期权益投资提供了更好的市场环境，有利于实现长期稳健的投资回报。

以强化上市公司分红监管为例，新“国九条”要求“强化上市公司现金分红监管”“加大对分红优质公司的激励力度，多措并举推动提高股息率”“增强分红稳定性、持续性和可预期性”。

事实上，在政策的引导下，今年不少上市公司推出了中期分红计划。据记者不完全统计，截至7月21日发稿，A股已有145家上市公司发布公告，对“中期分红”提出相关议案或安排。

上市公司积极推动现金分红，既是回报投资者的务实之举，也有助于夯实价值投资的根基。川财证券首席经济学家陈雳表示，强化分红监管意味着保险公司可以通过投资这些高分红上市公司，获得稳定的现金流回报，从而提升保险公司的投资收益。同时，险资在进行权益投资时，会更加注重上市公司的长期盈利能力和分红政策的稳定性，壮大耐心资本规模。

生命资产相关负责人也认为，强化上市公司现金分红监管，至少对险资投资产生四方面影响：一是可以提升投资回报，稳定投资预期；二是鼓励上市公司在章程中细化分红政策，明确现金分红目标，增加分红的稳定性和可预测性，有助于险资更好地规划长期投资策略，增强收益的稳定性；三是通过加强对异常高比例分红企业的约束，强调分红的合理性，有助于防止企业因大比例分红而影响生产经营与偿债能力，从而降低险资投资风险；四是可以推动险资长期投资优质上市公司。

针对新“国九条”提出的“优化上市保险公司信息披露要求”，6月21日，证监会发布《公开发行证券的公司信息披露编报规则第4号——保险公司信息披露特别规定（2024年修订）》（以下简称“新规”）。其中，考虑到保险公司业绩具有长周期特点，新规将投资收益率、综合成本率和综合赔付率的披露要求从此前的一年调整为三年平均值。

陈雳表示，新规对上市险企进行权益投资产生了积极影响。通过提升信息披露的透明度和质量，有助于投资者更好地了解上市保险公司的经营情况和财务状况，从而保护投资者的合法权益。

用“真金白银”

加仓权益市场

新“国九条”发布后，险资普遍认为，投资环境正在持续改善，当前A股整体估值较低，上市公司发展质量持续改善，为险资长期投资布局提供了良好的时机。

部分险资已经有所行动。例如，长城人寿今年5月份和6月份连续举牌江南水务、城发环境和赣粤高速3家上市公司A股股票，且资金来源都是公司自有资金账户。

长城人寿相关负责人表示，举牌上市公司股票，是其践行保险资金长期投资理念、推进上市公司长期健康发展、发挥保险资金耐心资本作用的重要体现。长城人寿通过举牌成为上市公司重要股东之一，不仅能够为上市公司提供长期稳定的资金支持，同时也有效缓解自身资产配置压力，实现双方互利共赢。

与此同时，新华保险董事长杨玉成近期在2023年度股东大会上表示，上半年，新华保险坚定加仓权益市场，积极配置符合险资偏好的高股息或行业细分龙头，包括港股和A股，并取得较好收益。同时，在7月7日举行的新华保险2024年公众宣传日活动上，杨玉成表示，公司联合中国人寿发起设立的500亿元私募基金，总计已投出超200亿元，为资本市场注入长期稳定资金。

中国人保副总裁才智伟近期在中国人保2023年度股东大会上表示，在权益投资方面，中国人保关注新质生产力等带来的投资机会。作为大型机构投资者，更重要的是坚持长期投资、价值投资，保持战略定力，平衡好当期收益和长期收益、绝对收益和相对收益等关系。

生命资产相关负责人表示，新“国九条”发布后，通过一系列举措共同推动资本市场高质量发展，公司在权益投资方面更加关注上市公司长期经营的稳定性、资产负债表的质量、现金流是否健康、分红比率与股息率、管理层稳定性、企业性质、估值等因素，优选高质量、低估值、高股息且未来能持续提升分红的公司。

整体来看，新“国九条”发布之后，险资面临的投资环境持续改善，险资正用“真金白银”加仓权益市场。在业内人士看来，未来，随着相关政策的继续优化，以及险资机构对权益市场投研能力的持续提升，险资将为资本市场高质量发展贡献更大力量。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经