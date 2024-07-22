7天期逆回购操作采用固定利率 利率下调至1.7%
2024年07月22日09:30 | 来源：新华社
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7月22日，中国人民银行发布公开市场业务公告，宣布即日起公开市场7天期逆回购操作采用固定利率、数量招标，操作利率由1.8%调整为1.7%。
记者了解到，公开市场7天期逆回购操作利率已基本承担起主要政策利率的功能，从以往的价格招标优化为固定利率、数量招标，明示操作利率，有利于强化7天期逆回购利率的政策属性，增强政策利率的权威性，有效稳定市场预期。
本次公开市场7天期逆回购操作利率由前次的1.8%降至1.7%，是2023年8月以来首次调整。
专家表示，7天期逆回购操作利率下调10个基点，有利于加大金融支持实体经济力度。政策利率下调预计将通过金融市场逐步传导至实体经济，促进降低综合融资成本，巩固经济回升向好态势，打破长债收益率下行与预期转弱的负向循环。（记者吴雨、张千千）
(责编：卫嘉、白宇)
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