人民网北京7月22日电 （记者黄盛）日前，上交所和中证指数有限公司公告表示，将于8月20日正式发布上证科创板200指数。

据介绍，科创板200指数从科创50、科创100样本以外选取流动性较好的200只证券作为样本，主要编制方案要素与科创50、科创100指数保持一致，反映科创板小市值证券的整体表现。

记者梳理发现，除上述指数外，近期科创板指数频频宣布“上新”。

——7月19日，上交所宣布，将于7月25日发布上证科创板医疗指数和上证科创板人工智能指数。该批指数分别从科创板医疗、人工智能领域选取30只上市公司证券作为指数样本，反映相应领域科创板上市公司的整体表现。

——7月14日，上交所宣布，将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。

业内人士对此表示，近年来，上交所积极发挥指数在加快投资端改革、持续壮大长期投资力量方面的重要作用，根据科创板发展情况，稳步推进科创板指数编制。目前科创板指数数量已达到16条，初步形成覆盖宽基、行业主题、策略等类型的科创板指数体系。

2020年7月，科创板开市一周年时，上交所发布了第一只基于科创板编制的指数——科创50指数，该指数由科创板中市值大、流动性好的 50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。

2023年7月科创板开板四周年时，上交所发布上证科创板100指数，在科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本，与科创50共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。截至2024年5月底，共发行科创100指数产品16只，规模171亿元，较发行规模增长28%。

同时，为表现科创板市场丰富的行业结构，反映高成长、“硬科技”等板块特点，上交所陆续发布以新一代信息技术、生物医药、高端装备、新材料、新能源、芯片、工业机械等为代表的7条战略新兴细分领域主题指数，以长三角、大湾区为代表的2条区域主题指数，以科创成长为代表的1条策略指数，以ESG指数为代表的1条绿色金融主题指数，以及3条智选定制指数，已初步形成颇具影响力竞争力、层次丰富且各有侧重的科创板指数体系。

上交所表示，将持续完善科创板指数体系，不断扩大科创板指数体系的覆盖面，巩固指数体系的市场影响力，有效形成聚集效应；持续优化科创板股票做市商机制，丰富科创板ETF产品布局，推动科创板期权研发工作；加大多元投资端建设，持续推动理性投资、价值投资、长期投资理念，助力科创板行稳致远。

(责编：乔业琼、高雷)

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