原标题：AI深度赋能车联网 联通人车家生活全生态平台发布

近日，在2024中国联通合作伙伴大会“人工智能赋能智慧车联网论坛”上，中国联通正式发布了“知驭”“知略”“知途”三大车联网创新产品和联通人车家生活全生态平台。中国联通党组副书记王俊治出席会议并致辞，中国工程院院士陈清泉、中国电动汽车百人会副理事长张永伟发表主旨演讲，联通智网科技董事长赵越出席战略合作签约仪式。

中国联通党组副书记王俊治在致辞中表示，中国联通作为数字信息运营服务国家队、数字技术融合创新排头兵，聚焦网络强国、数字中国主责，拓展联网通信、算网数智主业，积极践行央企使命和担当，加快布局人工智能和车联网产业，推动汽车和交通等传统产业实现转型升级。未来中国联通将充分运用通信及AI技术，与合作伙伴携手同行，不断凝聚产业发展合力，加快形成新质生产力，共创车联网和智慧交通美好未来，谱写中国式现代化建设新篇章。

中国工程院院士陈清泉在演讲中指出，中国新能源汽车产业的领先，得益于从电动化向智能化、网联化的顺利转型，中国联通在其中发挥了重要作用。科技的进步正不断拓展着知识的边界并提升生产力水平，人工智能是第四次工业革命的核心，AI从分析式转向生成式，为科学提供了科研新范式。在AI的加持下，汽车电动化、智能化、网联化的融合，将使我们的出行既自由又幸福。

中国电动汽车百人会副理事长张永伟认为，智能汽车从智能驾驶进入AI汽车新发展阶段，需要以开放、包容的思路，促进汽车与人工智能、互联网、信息通信等领域深度跨界融合，推动AI汽车发展。

在发布环节，联通智网科技总经理张然懋发布了“知驭”“知略”“知途”三大创新产品。他表示，联通智网科技以中国联通千亿参数大模型—元景2.0为底座，推动AI全面赋能，实现联接、运营、交通产品体系的升级。

随后，张然懋围绕汽车用户全生命周期，涵盖研发、销售、服务和运营不同场景，推出“联通车生活指数”，提供“座舱应用偏好”“手机应用偏好”“用车活跃度”“车型迁移”等36项车生活指标体系。

中国联通公众客户销售中心副总经理李兰野发布联通人车家生活全生态平台。他表示，中国联通拥有丰富的2C领域运营经验和2B领域数智应用实践，结合在车联网领域的行业优势，将以AI为引擎，构建全新的2B2C一体化运营服务能力，与车企、生态伙伴共同打造世界一流的人车家生活全场景服务平台。

论坛上，联通智网科技与华为公司签署面向智能网联的战略协议，中国联通党组副书记王俊治，联通智网科技董事长赵越，华为技术有限公司副总裁、华为汽车BU CEO靳玉志，华为车载终端总经理陈大舵等共同见证签约仪式。随后，联通智网科技与日立解决方案、思必驰、龙创汽车、德赛西威进行战略签约，签约各方将围绕AI+智能座舱、AI+语音、AI+汽车设计等领域，携手建立车联网产业的全新生态，共创发展新机遇、共赢新未来。

最后，中国联通与长春市汽车经济技术开发区、深圳市城市交通中心、南京市交通集团、北京市亦庄智能院、中国汽车工程学会 、中国电动汽车百人会、中国信通院、华为公司等单位共同启动了中国联通“车路云一体化”应用试点推进行动，将通过AI技术的深度赋能，加速推动产业数智化转型，为推动城市交通的智能化、绿色化、安全化发展贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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