原标题：10场极智碰撞、25位行业精英，共同探讨如何利用AIGC守正创新

2024年7月18日，由智合标准中心主办，盈科律师事务所、北京德同道和科技有限公司联合主办，中国司法大数据研究院作为特邀参会单位，中经传媒智库作为特别媒体支持的“2024年AIGC数据应用大会”在北京成功举办。

本次大会以“聚合AI力量，共享数据智慧”为主题，汇聚了来自政府部门、先进企业、学术界及专业服务机构的众多专家与精英，共同探讨AIGC产业与数字经济、数字化转型与生产力变革、数据合规与网络安全等前沿话题。

著名法学家、最高人民检察院原副检察长、国务院法制办原副主任、中国政法大学数据法治实验室专家委员会主任、《生成式人工智能数据应用合规指南》团体标准编制专家组组长张穹发表重要致辞。

张穹指出，伴随生成式人工智能的巨大突破，数字要素日益成为国家和企业的核心竞争要素，关于新时代数字经济的发展，张穹强调了三点：第一，推动生成式人工智能技术赋能企业转型升级，是数字经济的推进器；第二，完善数字经济领域法律法规、制定相关标准，是数字经济的指南针；第三，鼓励企业在竞争中发展，实现人工智能技术创新，是数字经济的总引擎。张穹指出，释放数据要素价值、增强数字经济发展的质量效益是实现“中华民族伟大复兴”宏伟愿景的关键环节。

中国司法大数据研究院副总经理刘忠麟强调，为激发数字经济的推进器，需要重视生成式人工智能的革新力量，AIGC在司法领域的应用将助力法律行业打造新质生产力，助推法治中国和数字中国建设。刘忠麟指出，数据已成为推动社会发展的关键要素，因此，构建健全的数据法治体系和标准规范是保障数字经济稳健发展的必要选择，在制定数据标准时，如何兼顾数据安全与开放性、创新性是一个重要问题。刘忠麟呼吁深化政、产、学、研各界在数据合规与AIGC应用领域的交流与合作，携手推进数字经济行稳致远。

开幕演讲环节，著名法学家、中国法学会副会长、第十三届全国人民代表大会宪法和法律委员会副主任委员、最高人民法院原党组副书记、副院长江必新以“智能时代下数字经济治理体系的构建”为题进行演讲。

江必新指出，生成式人工智能技术在带来生产、生活方式革命性变化的同时，也在数据应用全过程中造成诸多问题，加强数字经济治理已成为国际共识。江必新强调，数字经济的核心是数据，构建规范完备、标准系统、监管有效、保障有力、服务公平及智能向善的数字经济治理体系，掌握数字经济的指南针需要多方主体共同参与，要坚持顶层设计与基层探索相结合、自主研发与协同合作相结合、系统思维与重点突破相结合以及问题导向与目标导向相结合。最后，江必新呼吁大家积极响应《人工智能全球治理上海宣言》，确保AI技术的安全、可靠和可控，促进其赋能社会发展。

在与会嘉宾的共同见证下，《生成式人工智能数据应用合规指南》团体标准发布仪式隆重开启。标准编制单位代表依次上台，接受授牌并合影留念。

《生成式人工智能数据应用合规指南》团体标准聚焦AIGC数据全生命周期的合规使用，为企业利用AIGC技术提供服务过程中涉及数据应用的各个环节，提供了可借鉴参考的具体合规手段、合规体系和管理方法。内容方面，《标准》给出了生成式人工智能服务在数据采集、数据标注、训练数据预处理、模型训练与测试、内容生成服务等各个数据应用环节中应遵循的数据应用合规原则、合规要求与具体合规细节。

大会围绕三大前沿话题策划了4场主题演讲和4场高端对话，为与会观众带来一场法律与科技的高端思维碰撞。

产业：AIGC与数字经济

“大语言模型在AI领域有深远意义，那就是AGI的第一道曙光。”来自上海，智合集团CTO、人工智能领域资深专家张力锋在主题演讲《掌握ChatGPT原理，助力企业弯道超车》中，通过演示学习文字预测、人类老师引导、模仿人类喜好及强化学习的LLM(大型语言模型)锻造四阶段，生动地为观众们介绍了ChatGPT基本原理，他表示，LLM虽不具备理论上的颠覆性，但在企业应用领域已存在多种场景，其中主要思路是聚焦“文本生成”。

大会成果展示环节，张力锋介绍了不久前在2024世界人工智能大会亮相的AI法律科技产品——“智慧律所”，这是为帮助中国律师在人工智能时代突围，搭建出一个针对性解决律所痛点的人工智能平台。目的是以绝对专业的能力，赋能中国律师行业。

除技术视角的分享外，大会还为“AIGC产业与数字经济”主题设置了另一场主题演讲，从国际宏观维度介绍人工智能的中国实践及国际协同。

西安电子科技大学的王皓教授介绍了人工智能治理在内容审核、网络安全、自动驾驶等领域的成功应用，他指出，为解决人工智能治理面临的数据隐私、算法偏见、技术滥用等关键问题，需要在技术发展与伦理规范间找到平衡，并呼吁国际协同、多方参与，共同制定治理规范及策略，为建立全球统一的AI治理框架提供保障。

转型：生产力变革

AI如何促进智能化转型?AIGC怎样实现垂直行业场景化应用?生成式人工智能时代专业服务机构能抓住哪些新机遇?

大会邀请数字技术专家、企业数字化转型专家围绕“数字化转型与生产力变革”，以一场主题演讲，两场高端对话的形式，阐释议题本质、解答时代之问。

“AI技术重心在业务应用”“Agent将会成为AI原生的典型应用框架”“AI数据分析师，企业的智能决策伙伴”，来自中软国际AIGC研究院的魏宽在《AIGC使能千行万业智能化转型》演讲中妙语连珠，他指出，AI发展已跨越拐点，正从专用走向通用，大模型将极大解放知识工作者的生产力。

围绕“AIGC在垂直行业中的场景化应用与技术落地”这一议题，来自机器翻译、人工智能、医疗健康、先进制造行业的先锋企业代表探讨了五点问题，其中关于“AIGC技术落地挑战与应对”的讨论最为精彩，嘉宾们通过经验分享、业务场景描述，展望AIGC在垂直领域的应用前景。

大会邀请来自资产评估、信息咨询及法律服务等专业服务机构的专家汇聚一堂，聚焦“AIGC时代为专业服务机构带来的新机遇”，通过对AIGC技术发展时间线、不同发展阶段对比，探讨了AIGC技术的生命周期，并延伸讨论了专业服务机构在AIGC时代的角色定位及新的业务要求。

合规：数据保护与网络安全

2024年，欧盟《数据法案》生效、全球首部《人工智能法》通过，英国和法国分别发布《内容审核和数据保护指南》和《个人数据安全实践指南》，中国拟制订《网络数据安全管理条例》。

数据安全已成为全球合规工作重点，聚焦AIGC时代数字经济治理与数据安全，大会两场高端对话亮点纷呈，邀请法律界教授、资深律师、产业界专家从企业实际问题出发，探讨个体合法权益、企业数据价值利用以及国家数字经济有序发展之间的平衡之道。

以圆桌形式展开，在“数据要素流通机制与数据资产开发利用”高端对话中，嘉宾们以汽车、法律服务等行业为例，探讨了数据的企业价值、数字化转型及数据资产化等新生问题，如何管理数据资产、AI数据入表等热门问题以及数据确权、数据融资等难点问题。

来自联合主办方盈科律师事务所的王彩琴律师及各位公司法务领导，分享了各自企业在AI领域的经验成果，特别是数据合规管理及培训、数据训练方面的心得。

“AIGC时代数据合规与网络安全的全新挑战与应对策略”这场高端对话，还就AIGC产品的合规风险、网络防护和信息安全等问题及应对策略进行探讨，其中关于AIGC技术对网络安全带来了哪些挑战，王彩琴律师一句话概括道，“要关注数据安全及隐私保护、算法安全、内容合规与科技伦理、技术滥用等综合性安全问题。”

(责编：曹淼、李源)

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