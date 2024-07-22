人民网北京7月22日电 （记者黄盛）7月LPR报价出炉，一年期、五年期LPR均下调10个基点。具体来看：1年期LPR报3.35%，上次为3.45%；5年期以上品种报3.85%，上次为3.95%。中国人民银行表示，自7月22日起，将LPR发布时间由每月20日（遇节假日顺延）上午9:15调整为9时。

如以商贷额度100万元、贷款30年、等额本息还款方式计算，此次5年期LPR下降10个基点，月供减少57.3元，累积30年月供减少2.1万元。

1年前和5年期LPR品种历史走势图。 来源：中国人民银行

业内人士认为，近几年来，金融支持实体经济力度不断加大，贷款利率下降幅度大于LPR降幅，特别是最优质客户贷款利率降幅更大，导致LPR报价与最优质客户贷款利率之间出现一定偏离。中国人民银行行长潘功胜在2024陆家嘴论坛表示，针对部分报价利率显著偏离实际最优质客户利率的问题，着重提高LPR报价质量，更真实反映贷款市场利率水平。本次LPR下降，反映出部分报价行通过下调报价，对报价与最优质客户贷款利率的偏离情况有所纠正，LPR报价质量不断提高。

东方金诚首席分析师王青向记者表示， 除政策性降息的引导作用外，我们认为在银行净息差降至历史低位的背景下，本次LPR报价下调还受到4月以来监管层叫停“手工补息”，一些银行下调存款利率，以及近期市场流动性处于合理充裕状态等因素的影响。这些都有助于降低银行各类资金成本，增加报价行下调LPR报价加点的动力。

“7月LPR报价下调，将带动企业贷款利率和居民房贷利率进一步下行。这将有效降低实体经济融资成本，扩大国内需求。”王青说。

也有业内人士表示，总体看，LPR下降符合当前经济金融形势需要，有利于支持经济持续回升向好态势。LPR是贷款利率定价主要参考基准，LPR下降传递出稳增长、促发展的政策信号，有利于稳定市场预期，将带动实体经济融资成本进一步稳中有降，激发信贷需求，促进企业投资。

此外，LPR发布时间的提前可与金融市场运行时间更好衔接。业内人士介绍，各类金融市场开市时间有所差异，如货币市场、债券市场和利率互换市场等9点开始交易，股票市场、国债期货市场等9点半开始交易。在开市之前，各类金融市场参与者往往会根据当天最新经济金融数据制定交易策略和方案。LPR作为贷款利率定价的重要参考，提前至9点发布，可更好与各类金融市场运行时间衔接，有利于不同金融市场参与者平等获取信息，公平开展交易。

(责编：乔业琼、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经