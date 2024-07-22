原标题：2024中国国际金融展闭幕 网商银行大雁系统获“优秀金融科技应用创新案例奖”

7月21日，2024中国国际金融展闭幕式暨“金鼎奖”颁奖仪式在北京国家会议中心举办。网商银行“大雁系统”因创新性地应用AI大模型来辅助刻画企业信用画像，荣获年度“优秀金融科技应用创新案例奖”。

作为亚洲最大的金融科技展会之一，中国国际金融展汇聚了全国最顶尖的金融科技企业。网商银行大雁系统亮相后，用大模型攻克产业链小微企业融资困境、助力实体经济的创新模式，成为展会现场的“人气担当”。

据悉，大雁系统是网商银行基于数字化技术开发的产业链金融解决方案，以满足小微企业在供货回款、采购订货、铺货收款、加盟、发薪等生产经营全链路信贷需求及综合资金管理需求。

自2023年以来，大雁系统创新性地将AI大模型能力应用于产业链金融中，以辅助评估及刻画企业风险，使得小微客户的信用画像效率提升10倍，进一步增强了授信决策的准确性。

据悉，大模型在大雁系统中的应用主要在两方面。第一，用知识抽取能力构建产业链图谱。大模型通过读取海量的商品信息、企业关系信息之后，形成产业链图谱，让全产业链上下游的小微“显形”。

第二，通过信息解析能力，对小微企业的经营情况进行秒级评价。大模型就像一个24小时无休的智能产研专家，读研报、判断产业趋势、解析小微经营数据，评价其信用情况。

目前，网商银行已经通过大模型搭建了包括汽车、医疗、建筑等在内的9条产业方向的产业链图谱，识别超2100万产业链上下游的小微企业。在汽车和医疗产业链，网商银行已经将其与金融风控系统结合，提升小微企业的信贷覆盖率和满足度。

在汽车产业链，网商银行大雁系统已经为超过100万小微企业提供信贷额度。获得金融服务的用户中，64%为首次获得纯信用贷款，近3成为科创型企业，且获得了更高的额度。因为秒贷秒批的金融服务，他们在经营上实现了“0账期”，可以多接订单，每月交付量平均提升17%。

在医疗产业链，大雁系统已覆盖超90万小微企业，涉及上游原材料及零配件供应商、中游流通服务商、下游药店及诊所等终端门店。网商银行重点服务产业链上的国产创新型中小企业，数据显示，在该产业链上，专利及专精特新企业获得的户均授信额度比普通企业高70%。

因通过大模型能力推动产业链金融创新，今年6月，网商银行获得国际权威财经杂志《亚洲银行家》颁发的“中国最佳数字中小微企业银行”和“中国最佳企业贷款技术实施”两项大奖。

据悉，网商银行是银保监会批准成立的中国首批民营银行之一，专注服务小微已经整整9年。截至2023年底，网商银行已为超5300万小微企业及个人经营者提供信贷服务。

(责编：曹淼、李源)

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