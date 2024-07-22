原标题：联通元景：更懂行业的大模型，产业升级的智能引擎

7月19日，2024中国联通合作伙伴大会在上海开幕。大会主论坛上，中国联通集团公司总经理简勤发布了中国联通人工智能创新成果——元景2.0；在人工智能创新发展分论坛上，联通数字科技有限公司总裁、中国联通人工智能创新中心主任朱常波发表《联通元景：更懂行业的大模型，产业升级的智能引擎》主题演讲，对元景2.0的能力进行了解读。

朱常波介绍，自2024巴塞罗那世界移动通信大会上发布元景1.0以来，中国联通人工智能创新中心经过半年的技术钻研与应用实践，推出了元景2.0，实现了四项能力升级：基座能力升级、MaaS平台升级、安全能力升级和行业应用升级。这四大升级让元景2.0具备了更强引擎，形成了“更易定制、更懂行业、更加可信”的鲜明特色。论坛上朱常波还发布了2040亿元景多模态大模型、元景文生图大模型、元景语音大模型三大基础模型；元景MaaS平台-RAG（检索增强）和元景MaaS平台-智能体核心组件；以及35+个行业大模型和百个优秀案例。

朱常波强调，在智能世界中，模型基座能力就像是根基，决定了模型应用能够走多远、飞多高。元景2.0高度重视基础大模型的核心技术攻关，一是实现了模型参数量级从十亿百亿到千亿级、万亿级的跨越，万亿参数MoE大模型已基本训练完成；二是探索从松耦合多模态到原生多模态的演进，以实现在多模态对话时能够像GPT-4o一样丝滑的效果。

此次元景2.0发布的三大基础模型包括：2040亿参数元景多模态大模型，创新设计使用了复合视觉编码模块，提升了模型感知的精细度，解决了在精准计数、空间感知、精确推理等方面的不足，使得元景大模型在更多确定性场景中可以发挥关键作用；元景文生图大模型创新使用长语句编码模块和级联扩散架构，能够实现高可控的中文文生图，在中文长语句理解、局部强可控修改和中文文字生成能力上实现突破；元景语音大模型，具备一句话克隆人声、类人高自然度及副语言表达、多语种多方言混合生成能力，可实现单模型多任务语音生成。为了更好地展示元景大模型的能力，朱常波在现场进行了特色功能及案例的演示。

基础模型的能力突破为联通元景提供了强大的模型基础引擎。但这远远不够，为了给客户提供“更易定制”的模型能力，元景MaaS平台进行了核心组件和通用组件升级。朱常波在演讲中着重介绍了元景MaaS平台-RAG和元景MaaS平台-智能体核心能力，分别对应大模型使用外挂知识库和使用外挂工具的能力，这两个组件都获得了信通院评级的最高等级认证。

朱常波介绍，大模型使用RAG就像人类首次使用搜索引擎一样，存在“不会查、看不全、找不对”的问题。为了解决因短问题和长文本块匹配度低而“不会查”，元景2.0创新性地使用了级联切分的方法，切出各种长度不同的文本块，实现召回率5%的提升；为解决表格、特别是长表格，在建知识库时被从中间切开而“看不全”的问题，元景2.0创造性地使用了自适应的表格拆分和整合，自动补齐了表头和标题等信息，使表格问答的准确率提升了20个百分点；针对车牌号、故障码等字符串查询“找不对”的问题，元景2.0采用多路检索融合的方式，使回答准确率提升近20个百分点。

元景MaaS平台—智能体则致力于解决让大模型知道“什么时候该使用工具、使用什么工具”这两个难题。一是明确大模型的能力边界，使大模型知道何时自己回答问题，何时使用工具；二是增强大模型的精准意图识别能力，让大模型调用合适的工具来回答问题；三是元景MaaS平台不仅提供100多个工具供用户选择，同时还支持用户DIY自己的工具，定制个性化的智能体。朱常波表示，联通元景也衷心希望生态伙伴将自己优秀的插件、工具接入元景MaaS平台，使元景智能体的能力得到无限拓展。

此外，朱常波还深入介绍了元景2.0在AI安全领域的创新实践。一是展示了中国联通对AI内生安全的理解，牵头发布了AI内生安全行业白皮书；二是开源了覆盖风险种类最多的开源安全测试数据集；三是形成了国内领先的端到端模型服务安全工具链。通过这些工作，元景2.0在安全能力上有了质的提升。

“大模型的关键是应用”，朱常波强调，“只有真正深入产业，深入场景，才能体现大模型的价值，才能形成商业闭环”。依托基础模型、MaaS平台和安全能力的升级，元景2.0正在重塑产业应用，助力政务、企业、个人与家庭等千行百业应用场景实现“人工智能+”。

最后朱常波在会上宣布，联通元景落地成效显著，目前已形成35+行业大模型和100+个标杆应用，并在诸多场景助力提质增效。现场还发布了中国联通和广大合作伙伴一起落地的百个优秀案例，例如辽宁12345省级平台的全部坐席已全面接入政务热线大模型，实现了工单填单时间缩短80%，工单记录完整度提升30%，内容推荐准确率提升35%。上述35个行业大模型和100个优秀案例中有许多也入选了国际国内重要奖项，如医疗大模型入选ITU AI4G优秀案例，城市治理大模型、港口大模型入选世界人工智能大会优秀案例，文创大模型入选全球数字经济大会优秀案例。丰富的落地应用实践让元景大模型赢得了“更懂行业的大模型，产业升级智能引擎”的口碑和鲜明特色。

展望未来，朱常波表示，人工智能产业的发展离不开广大合作伙伴的大力支持和共同努力。站在中国联通三十向新的新起点，联通元景将同广大合作伙伴一道，向新同行，共筑人工智能新高地。

(责编：董童、李源)

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