原标题：央行又“降息”了！利好短债及货币基金

7月22周一早上，央行连发重磅信息，先是公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%，紧接着，又将一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)均下调10个基点，这意味着如以商贷额度100万元、贷款30年、等额本息还款方式计算，此次LPR下降10个基点，月供减少57.3元，累积30年减少2.1万元。

受此消息影响，7月22日，国债收益率开盘直线下行，10年期活跃券收益率一度下行3.05bp至2.23%附近，30年国债收益率一度下行3.30bp至2.43%附近，同时截止9：46分，国债期货涨幅进一步扩大，30年期主力合约涨0.3%，10年期主力合约涨0.18%，5年期主力合约涨0.14%。

业内人士认为，本次降息的动机可以从此前国家统计局公布的数据中略显端倪，二季度我国GDP同比增长4.7%，较一季度放缓，特别是居民消费恢复较为疲软。央行此次果断降息，展现了货币政策呵护经济回升的决心。

京东财富投研团队认为，从央行本次的操作看，7天期逆回购操作利率将是未来主要政策利率，此次降息后短端利率下行的空间有所打开，利好短债和以货币基金为底层的产品如京东小金库；长端利率受到的影响因素较多，随LPR下行，短期比价效应或带动长端利率中枢有所回落，但同时央行维护长端利率的决心比较坚决，如果长端收益率下行过快(以10年国债和30年国债收益率突破2.2%和 2.4%为观察)，不排除央行必要时借入并卖出国债，故对于以利率交易策略为主的长债产品，如果短期出现超涨建议谨慎追高。

在货币基金领域，中国基金业协会披露的5月底数据显示，公募基金总规模再创新高31.24万亿元，其中货币基金成为公募基金总规模增长的一大主力，截至5月底，货币型基金规模为13.67万亿元，环比增长2354.2亿元；货币型基金今年以来规模增长2.4万亿元。

(责编：曹淼、李源)

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