京东财富：央行“降息”利好短债及货币基金
7月22周一早上，央行连发重磅信息，先是公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%，紧接着，又将一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)均下调10个基点，这意味着如以商贷额度100万元、贷款30年、等额本息还款方式计算，此次LPR下降10个基点，月供减少57.3元，累积30年减少2.1万元。
受此消息影响，7月22日，国债收益率开盘直线下行，10年期活跃券收益率一度下行3.05bp至2.23%附近，30年国债收益率一度下行3.30bp至2.43%附近，同时截止9：46分，国债期货涨幅进一步扩大，30年期主力合约涨0.3%，10年期主力合约涨0.18%，5年期主力合约涨0.14%。
业内人士认为，本次降息的动机可以从此前国家统计局公布的数据中略显端倪，二季度我国GDP同比增长4.7%，较一季度放缓，特别是居民消费恢复较为疲软。央行此次果断降息，展现了货币政策呵护经济回升的决心。
京东财富投研团队认为，从央行本次的操作看，7天期逆回购操作利率将是未来主要政策利率，此次降息后短端利率下行的空间有所打开，利好短债和以货币基金为底层的产品如京东小金库；长端利率受到的影响因素较多，随LPR下行，短期比价效应或带动长端利率中枢有所回落，但同时央行维护长端利率的决心比较坚决，如果长端收益率下行过快(以10年国债和30年国债收益率突破2.2%和 2.4%为观察)，不排除央行必要时借入并卖出国债，故对于以利率交易策略为主的长债产品，如果短期出现超涨建议谨慎追高。
在货币基金领域，中国基金业协会披露的5月底数据显示，公募基金总规模再创新高31.24万亿元，其中货币基金成为公募基金总规模增长的一大主力，截至5月底，货币型基金规模为13.67万亿元，环比增长2354.2亿元；货币型基金今年以来规模增长2.4万亿元。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 搭建海铁联运快速路 港城班列助力“轨道上的京津冀”再提速
- 人民网北京7月22日电 (记者乔雪峰)7月20日11时20分，一列满载汽车配件的货运班列从中国铁路北京局北京铁路物流中心保定营业部铁路专用线驶出，当天货物抵达天津港。这趟班列是河北省保定市开出的首趟港城班列。…
- 评论
- 关注