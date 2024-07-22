滴滴试点全新司机等级权益 定期举办活动送福利
2024年07月22日15:59 | 来源：人民网
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“我第四次来参加福利站活动了，感觉到平台对司机的关怀。冰袖、水杯这些也都很实用。”在杭州司机福利站现场，滴滴韩师傅表示，自己加入滴滴已经3年多，目前负责管理一个司机小队。
6月以来，滴滴“清凉一夏”与“滴滴16司机日”专项计划已经陆续走进北京、上海、广州、成都、杭州、青岛、长沙、深圳。除发放6亿高温补贴与司机师傅们共担空调成本，滴滴还通过举办司机福利站为师傅们送上夏日关怀。活动现场，师傅们不仅可以领取冰袖、防晒衣、水杯、矿泉水、清凉礼盒等夏日消暑礼品，还可以通过参与活动，立享加油充电优惠，用积分抽取手机、耳机等实用好礼。
司机师傅在福利站现场领取清凉礼品。（受访者供图）
据介绍，在高温补贴的基础上，滴滴还通过流水加速卡、雨天膨胀卡等多种形式为司机发放奖励补贴，帮助司机获得更好收入。此外，为让师傅们的出车体验更安心舒适，滴滴还在今年6月进行了司机等级焕新。此次升级后将包含“城市王牌”“城市英雄”“城市传奇”三个称号。所有滴滴司机都可以享有每日提现权益，“城市传奇”师傅们还将拥有车费极速垫付、场站优先接、预约单优先抢、取消免责、加油充电优惠等更多实用权益。
(责编：董童、李源)
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