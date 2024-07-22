新华社北京7月22日电（记者申铖）财政部22日发布数据显示，今年上半年，全国一般公共预算收入115913亿元，同比下降2.8%，扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，可比增长1.5%左右。

分中央和地方看，上半年，中央一般公共预算收入50011亿元，同比下降7.2%；地方一般公共预算本级收入65902亿元，同比增长0.9%。分税收和非税收入看，上半年，全国税收收入94080亿元，同比下降5.6%；非税收入21833亿元，同比增长11.7%。

财政支出方面，上半年，全国一般公共预算支出136571亿元，同比增长2%。分中央和地方看，中央一般公共预算本级支出18267亿元，同比增长9.6%；地方一般公共预算支出118304亿元，同比增长0.9%。

各级财政部门持续优化财政支出结构，突出轻重缓急，严格落实过紧日子要求，强化国家重大战略任务和基本民生财力保障，做到“小钱小气、大钱大方”。从主要支出科目来看，上半年，社会保障和就业支出22697亿元，同比增长4.2%；城乡社区支出10472亿元，同比增长8%；农林水支出11528亿元，同比增长6.8%；教育支出20291亿元，同比增长0.6%。

全国政府性基金预算收支方面，上半年，全国政府性基金预算收入19915亿元，同比下降15.3%；全国政府性基金预算支出35599亿元，同比下降17.6%。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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