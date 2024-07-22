新华社北京7月22日电（记者郁琼源）记者从中华全国供销合作总社了解到，全国供销合作社系统将加快农资网络体系建设，力争到2028年基本建成全国供销合作社现代农资网络体系，实现全国产粮大县农资保供全覆盖。

据了解，近年来，全国供销合作社系统接续实施“绿色农资”行动、“绿色农资”升级行动，部署推进系统农资网络体系建设，有力促进了系统农资供应服务工作，进一步提高了供销合作社服务保障国家粮食安全的能力和水平。今年1至5月，系统全资控股农资企业供应各类肥料数量同比增长10.1%，有力保障了农民群众生产需求。

同时，中华全国供销合作总社支持系统农资企业开展农业社会化服务试点，积极推动农资企业从单一流通商向现代农业综合服务商转型升级。各级供销合作社大力推进农资销售与技术服务有机结合，不断优化农资供应结构，为农民和新型农业经营主体提供测土配肥、统防统治、农机作业等农业社会化服务。

此外，依托“中国农资质量安全追溯平台”，全国供销合作社系统加大农资质量追溯力度，目前已有130家系统农资企业加入追溯平台，累计发放产品追溯码13.6亿个。各地供销合作社指导所属各类农资经营主体健全农资质量管理制度，认真把好进货关、销售关，确保农民在供销合作社买到放心农资，切实保护农民利益。

中华全国供销合作总社相关负责人表示，全系统要持续全力推进“绿色农资”升级行动和农资网络体系建设，健全完善农资保供工作机制，加快建设全国农资保供平台，继续落实重要农资储备，全力做好农资供应。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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