本报记者 李 婕

近年来，四川省眉山市仁寿县引导企业强化科技创新，补链条、提能级，加快培育和形成新质生产力，助推企业高质量发展。图为工人在四川三浦星半导体科技有限公司生产车间忙碌。

潘 帅摄（人民视觉）

上半年，高技术产业投资同比增长10.6%；全国累计培育专精特新中小企业超14万家；重大科技成果不断涌现……放眼中国经济，新动能正持续培育壮大。国家统计局新闻发言人表示，今年以来，各地区各部门在稳定经济运行的同时，对标高质量发展需要，在转方式、调结构、提质量、增效益上持续用力，着力激发内生动力活力，以确定性的转型升级应对不确定性的风险挑战，高质量发展稳步推进、势头向好。

高技术产业投资增势良好

当前，中国经济新动能新优势不断塑造，带动高技术产业投资快速增长。

重点领域投资加力，新质生产力培育壮大。上半年，高技术产业投资同比增长10.6%，增速比全部投资高6.7个百分点。其中，高技术制造业投资同比增长10.1%，航空、航天器及设备制造业投资增长38.3%；高技术服务业投资同比增长11.7%，电子商务服务业、科技成果转化服务业、研发与设计服务业投资均实现两位数增长。

产业转型升级持续深化，赋能高质量发展。上半年，规模以上装备制造业和规模以上高技术制造业增加值同比分别增长7.8%和8.7%，高于全部规上工业1.8和2.7个百分点。1—5月份，规模以上高技术服务业企业营业收入同比增长9.9%，高于全部规模以上服务业企业1.4个百分点。

数字经济蓬勃发展，市场活力不断释放。1—5月，规模以上信息传输、软件和信息技术服务业企业营业收入增长11.2%。上半年，实物商品网上零售额同比增长8.8%，占社会消费品零售总额比重达25.3%，比一季度提高2个百分点。

制造业补链强链持续推进，创新主体不断培育。截至6月底，全国累计培育专精特新中小企业已超14万家，其中“小巨人”企业1.2万家。“高技术行业发展良好，新质生产力培育壮大。”国家统计局国民经济核算司司长赵同录说。

科技创新引领作用增强

国内首个“地面空间站”通过验收，C919大型客机累计交付6架，深中通道正式通车试运营，嫦娥六号实现月背采样返回，国际首个通信与智能融合的6G试验网成功搭建……今年以来重大科技成果不断涌现，大国重器频频“上新”。

“科技创新引领作用增强”，国家统计局新闻发言人表示，中国科技自立自强水平持续提升，为加快发展新质生产力注入了新动能。

产业端，制造业高端化、智能化、绿色化扎实推进，新产业新产品日益成为新的增长点。上半年，3D打印设备、服务机器人、智能手表等智能产品产量分别增长51.6%、22.8%、10.9%。截至5月底，全国新建5G基站46万个；规划具有高性能计算机集群的智算中心达10余个，智能算力占算力总规模比重超过30%。

近年来，中国把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，“嫦娥”奔月、“北斗”组网、“奋斗者”号逐梦深蓝，国家战略科技力量显著增强。2023年，中国全社会研究与试验发展（R&D）经费投入强度为2.64%，比2012年提高0.73个百分点，超过欧盟国家平均水平。截至2023年底，国内有效发明专利达401.5万件，成为世界上首个国内有效发明专利数量突破400万件的国家。2013年—2023年规模以上高技术制造业增加值年均增长10.3%，以新一代信息技术、高端装备、航空航天为代表的高新技术产业不断发展壮大。

绿色低碳转型持续深入

绿色是高质量发展的底色。

顺应绿色低碳发展新趋势，中国新能源产业实现较快增长。上半年，新能源汽车产量同比增长34.3%，配套产品充电桩、汽车用锂离子动力电池产量分别增长25.4%、16.5%。光伏产业链增势良好，主要原材料多晶硅、单晶硅、太阳能工业用超白玻璃产量同比分别增长55.4%、43.6%、42.8%。

随着绿色低碳转型持续深入，能源生产消费结构持续优化。目前，规模以上工业水电、核电、风电和太阳能发电等清洁电力占比达32.2%，较上年同期提高2.3个百分点。同时，重点领域节能降碳有序推进，绿色生产方式和生活方式逐步形成。初步测算，上半年非化石能源消费量占能源消费总量的比重同比提高1.9个百分点。

“国家支持非化石能源发展政策效应逐步显现，新能源消费快速增长，用能结构持续改善，能源绿色化清洁化底色进一步凸显。”国家统计局能源统计司司长胡汉舟说。

国家统计局新闻发言人表示，要看到，中国仍处于经济恢复和转型升级关键期，外部环境更趋复杂严峻和不确定，国内发展不平衡不充分问题突出，制约高质量发展的因素还不同程度存在，推动高质量发展仍需久久为功、持续用力。要把加快建设现代化产业体系、推进高水平科技自立自强、加快构建新发展格局等战略任务落实到位，促进新旧动能平稳转换，切实增强经济内生动力。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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