本报记者 杨俊峰

3月14日，在上海市举办的中国家电及消费电子博览会上，海尔公司的AI人形家庭机器人现场向人们赠送玫瑰。

陈玉宇摄（人民视觉）

4月16日，在广东省广州市举行的第135届广交会上，客商在了解、选购海尔OLED电视。

新华社记者 卢汉欣摄

7月11日，在重庆市沙坪坝区的一家家电门店，工作人员在向消费者介绍智能家电以旧换新活动。

孙凯芳摄（人民视觉）

4月25日，在江苏省宿迁市苏宿工业园区的江苏皓峰电器有限公司生产车间内，技术人员在生产加工销往海内外市场的智能洗衣机。

陈少帅摄（人民视觉）

精准规划路径叠加拖布自清洁，升级版扫地机器人让日常清洁更轻松；搭载全新传感器的空气净化器，不仅噪声小、耗能低，还能远程一键除醛送风；实时视频引导、自动蒸汽清洁，新式蒸烤炸一体机让厨房新手爱上下厨……近年来，在科技创新的助推下，中国家电朝着智能化、绿色化的方向发展。在促进消费者消费升级的同时，新一代家电产品也为我们提供了品质生活新选择。

各大家电品牌的持续上新，映射着家电产业的涌动活力。作为中国传统优势产业，家电产业也是工业稳增长、促消费的重要引擎。中国家用电器协会副理事长徐东生表示：“经过多年发展，消费者正从追求‘有没有’变为注重‘好不好’，未来中国家电消费潜力巨大。”

科技创新：

产品更新换代提速

从可净化空气的净化器到可全天候监测气味的冰箱，从可以智能调节温度的空调到可根据日升日落自动调节亮度的电视机，从展示前沿新科技到赋能艺术家居体验——当前，中国的家电行业带着越来越多的创新科技成果步入市场，产品的更新换代增加了消费者想去体验和感受更加智能、健康、便捷生活的愿望。

“之前买的洗衣机只有洗涤和甩干功能，能耗还高。以旧换新之后的洗衣机新增了羊毛洗、空气洗、烘干等功能，还符合国家一级能耗的标准。”广东省广州市的李女士对本报记者说，不仅是洗衣机，近两年她家中的冰箱、打印机等大小家电都进行了更新换代。相比于旧家电，新家电更智能、功能更丰富、能耗更低，“生活品质提高了，幸福感满满的”。

家电行业是中国制造业的优秀代表，是中国最先发展起来、最具国际竞争力的行业之一。和李女士一样，许多消费者的家用电器经历了多次换新，其背后是中国家电业始终在技术创新的道路上深耕不辍，持续为提升产业竞争力“添砖加瓦”。

“自20世纪80年代家电产品进入中国市场以来，中国家电产品经历了持续的技术更新迭代，从‘跟跑’‘并跑’到如今部分产品在国际市场上‘领跑’，新一代家电产品在性能、安全性以及环保标准等方面都有了质的飞跃和提高。消费者购买新家电，看重的是日新月异的技术，换的是更高品质的生活。”中国家用电器研究院应用技术研究所副所长、电器循环与绿色发展中心主任田晖说。据了解，在电冰箱、洗衣机、家用空调器等传统品类，家用扫地机器人等新兴品类，中国家电已经进入在科技创新上“领跑”和“并跑”的阶段。

目前，家居家电一体化成为国内家电创新发展的新趋势。

在新兴数字技术加速发展的背景下，家电及消费电子厂商正全面打通客厅、厨房、卧室、卫浴等生活场景，并通过人工智能赋能，为用户提供具备主动智能且不断升级的智慧家居体验。

以家电企业海尔为例。海尔搭建了“四大场景盒子”全场景智慧样板间，依托智家大脑打造娱乐、洗浴、睡眠等多种个性化场景。海尔智家副总裁、全屋智慧总经理邓邱伟表示，数据与智能的融合带来了家电产品的体验升级。海尔已形成专业的家庭知识图谱，并应用于“智家大脑”。“智家大脑”依托自感知、自学习模型算法，能够深入了解用户和家庭需求，从而打造更智慧更便捷的全屋数字化自适应体系。

“消费需求的变化促使家电与家居的交集变得更加密切，使两者的分界线越来越模糊。”京东家电家居事业部负责人表示，京东目前正以家场景为核心，构建新的家电家居消费生态，为用户提供场景化、套购化的家电产品。同时，通过整合线上线下资源，进一步优化生态产业链，改造线下门店布局，激发下沉市场潜力，推动趋势品类和新品发展。

中国家电的创新发展，离不开政策的鼓励和支持。

作为家电生产制造和出口大省，广东省是全球规模最大、品类最齐全的家电制造业中心，家电制造业营收规模占全国比重超40%。作为中国最早形成家电规模化制造的区域，广东目前已形成深圳、佛山、东莞、珠海、中山、惠州、湛江为聚集地的家电产业集群。近年来，广东税务部门通过优化税收政策，以研发费用加计扣除、高新技术企业所得税优惠等政策红利以及精准精细精心的税收服务，推动智能家电行业持续提档加速，为当地家电制造业提供了政策保障。

位于佛山顺德的广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝电器”）是国内最大的小家电产品ODM/OBM制造商之一，长期以来注重核心技术的研发创新，获得了“中国工业设计十佳创新型企业”“中国创新设计红星奖”等多个奖项及荣誉。

在企业看来，技术上的创新，要靠供应链的创新来实现。过去数年间，新宝电器随着国内市场需求增长调整战略方向，自主开发“产业链中央监控体系”，将上下游产业链的147个系统、1400多家供应商全部纳入，产业集群的集聚效应显著增强，内销产品的生产周期与供货周期大幅缩减，实现销售收入增长。

“公司每年研发投入3—4亿元，是一笔不小的数目，而政府的税费支持政策很好地帮助我们缓解了资金压力。”新宝电器财务总监蒋演彪对本报记者说，2022年新宝电器共享受各项税收优惠超1.9亿元。

同样享受税收政策优惠的，还有福建的家电企业。

位于福州市闽侯县的福建阿普莱斯烧烤炉有限公司是一家拥有多项发明专利的蛋型陶瓷烧烤炉、陶瓷披萨炉的研发生产型企业，产品出口远销世界各地。近年来，公司不断进行生产工艺及产品创新，提升核心竞争力，拓展海内外销路。

研发费用投入高，企业承担的资金压力也更大。当地税务部门精准实施“一户一策”服务措施，点对点辅导企业享受研发费用加计扣除、高新技术企业税收优惠等政策，引导企业有效开展研发，走好创新发展之路。

“每到企业发展的重要环节，我们都能感受到税务部门的精细服务，2024年上半年我们公司享受的研发费用加计扣除金额就超过230万元。”福建阿普莱斯烧烤炉有限公司的财务经理刘虹怡对本报记者说，有了资金的保障，更加坚定了企业继续加大研发投入、持续发展的信心。

智能绿色：

受到消费者青睐

随着社会发展和消费者观念的改变，在中国，绿色化、智能化家电正受到消费者青睐。

今年6月，趁着电商促销，家住南京市玄武区的王惠从网上买了一款心仪已久的智能洗碗机。虽然价格有些超出自己的心理预期，但王惠还是咬咬牙下了单，“一想到每天晚饭后只需要将锅碗瓢盆放进洗碗机，就可以去陪孩子玩耍、看书或者追剧，感觉这钱就没白花”。

“随着科技的进步，消费者对家电产品的需求已从单一的实用性逐渐转向绿色化、智能化、健康化。”海尔智家中国区零售总经理贺海峰表示。

每年春天，来自全球的头部家电企业都会如约奔赴上海新国际博览中心，参加中国家电及消费电子博览会（AWE）。在2024AWE上，众多家电携新科技亮相，各种新应用令人叹为观止：海尔智家大脑首创家庭垂域模型、海信可卷曲激光电视、创维壁纸电视、万和智慧浴室、惠而浦嵌入式厨电、华为全场景智慧生活解决方案……家电智能化、数字化潮流奔涌，展示着智慧生活的美好图景。“家电及消费电子产业长期跟踪5G、人工智能等前沿技术的发展趋势，并借助这些前沿技术完成产品落地，更好地服务于消费者。”徐东生表示。

格力电器有关负责人告诉记者，从今年的市场情况来看，消费者对智能、健康类家电表现出更加浓厚的兴趣。比如，针对空调冷风直吹难题，搭载分布式送风技术的空调近期销售量明显上涨。再如，洗衣机方面，格力以高端面料专业洗护为方向推出的新二代热泵洗护机、智铂洗烘机等产品，一机就能满足消费者对衣物洗烘护的需求，受到消费者喜爱。

在徐东生看来，家电产品的发展，要面向市场和用户提供“新价值”，比如，更新的功能、更高的能效、更高颜值的设计、更好更智能的体验感受。“我们要帮助消费者实现家电产品功能、性能的升级，更好满足人民群众对美好生活的向往。”徐东生表示。

中国轻工业联合会会长张崇和提出，家电行业要加强技术创新，加大研发投入，创新产品设计，大力降低产品对资源和环境的消耗。要加强绿色产品供给，将减量化、可回收和可再生利用作为产品的重要指标，全面提升家电产品全生命周期资源利用率。

家电换新：

“换”出更高品质生活

近日，北京市昌平区居民刘先生来到立水桥苏宁易购门店选购空调。

夏季天气炎热，刘先生家里用了十多年的空调柜机制冷不是很给力，噪声也大，急需换新。经过挑选，他购买了一台国产知名品牌3匹圆柱柜机，不仅小巧精致节省空间，而且是一级能效，较老柜机更加省电。由于享受了北京市以旧换新补贴，叠加厂商各种优惠，这台空调以5000多元的价格成交，总共节省了约3000元。

“这次换新补贴力度大，商家提供的送新拖旧一体服务也省心省力，非常符合我这样上班族的需要。”刘先生说。

当前，中国家电市场正迎来一轮以旧换新主题的消费热潮。京东电器发布的“五一”消费报告显示，居民新生活方式消费和以旧换新带来的消费主导了“五一”假期的3C家电消费。京东自营大店5月1日至5日全渠道成交额同比增长59%。其中，家电通过以旧换新带来的销售贡献度占比实现翻倍增长。

数据显示，2023年，中国冰箱、洗衣机、空调等主要品类家电保有量超30亿台。田晖表示，中国家电行业已经从单纯的“增量时代”进入到“增量和存量并重时代”。因此，激活庞大存量市场将带来更多的商业空间和发展机遇，推动从“无”到“有”的消费需求向从“有”到“优”的全面升级释放。

根据中国家用电器协会相关标准，家用洗衣机、吸油烟机的安全使用年限一般为8年，家用电冰箱、房间空调器安全使用年限为10年。“从供给端看，新消费场景和市场需求刺激家电行业实现产业转型和产品变革，智能化、数字化产品能为消费者带来更加便捷、智能的生活体验。当前这一批次家电的更新换代将充分释放家电市场消费潜力，同时满足消费者的美好生活向往。”中国社科院工业经济研究所助理研究员秦宇说。

商务部市场运行和消费促进司负责人表示，家电、家装厨卫市场综合体量大，带动效应强，相当一部分产品使用年限较长，能耗排放较高，换新升级潜力巨大。

今年3月，国务院出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，随后14个部门发布《推动消费品以旧换新行动方案》。方案提出，到2027年，废旧家电回收量较2023年增长30%。为实现这一目标，提出“支持家电销售企业联合生产企业、回收企业开展以旧换新促销活动”“开设线上线下家电以旧换新专区，对以旧家电换购节能家电的消费者给予优惠”“深入实施家电售后服务提升行动”等具体举措。

随着政策逐步落地，目前各地共安排家电家装以旧换新支持资金约40亿元，29个地方明确对家电以旧换新和家装厨卫“焕新”给予补贴。

重庆印发《“爱尚重庆”消费品以旧换新实施方案》，推动家电换“智”；广东省财政首轮安排3.7亿元资金支持开展消费品以旧换新活动；湖北力争今年实现家电以旧换新100万台……此外，山西、浙江、山东、湖南、广东等地也已出台细化举措。

家电企业也纷纷响应，推出优惠礼包。近日，苏宁易购携手30多家家电企业开展以旧换新活动，消费者享受“以旧换新10%支付立减”优惠的同时，还可叠加当地政府补贴。

今年初，商务部组织的“2024全国网上年货节”上，浙江、重庆、江西等地举办焕新消费节等活动，主要电商平台对200多个品类、千余种家电开展以旧换新，节能中央空调线上销售额实现了高速增长。根据奥维云网数据，在以旧换新政策刺激下，家电行业绿色智能产品渗透率有所提升。从结果看，“五一”促销期大家电核心品类空调、冰箱、洗衣机以及能效和智能产品零售量占比出现较大提升。

以旧换新更为家电厂商带来了新的市场机遇。“为满足消费者对智能和环保家电的需求，我们企业加大了对相关产品的技术研发和改造升级步伐。预计以旧换新政策将给我们带来超过30%的收入增幅。”一位生产电饭锅的家电厂商相关负责人告诉本报记者，该企业正在对生产线进行更新，使产品材质更环保更健康。

中国家用电器服务维修协会执行会长刘松表示，新一轮覆盖范围更广、力度更大的以旧换新政策释放出积极的市场信号，有利于增强消费者福祉、培育壮大新型消费，同时加速淘汰落后产能，推动经济社会绿色化低碳化转型。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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