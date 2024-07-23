本报记者 廖睿灵

7月13日，在江苏省海安商贸物流产业园铁路物流基地内，大型起重设备进行集装箱装运作业。

翟慧勇摄（人民视觉）

哪吒汽车泰国工厂车间。

受访者供图

日前汽车运输船在山东港口烟台港装载出口汽车。

唐 克摄（人民视觉）

宋 博制图（新华社发）

全国货物贸易进出口总值21.17万亿元人民币，同比增长6.1%；月度出口总值连续3个月同比增长；机电产品出口同比增长8.2%，占出口总值近六成……近日，海关总署公布今年上半年外贸进出口数据。细读这份成绩单会发现，总量增长、结构优化，中国外贸继续呈现向好势头。

专家分析，面对国内外复杂形势，中国外贸进出口依然保持增长态势，得益于国际市场恢复、中国产业链供应链完备等因素作用。下半年，要继续发挥稳外贸政策的综合效能，推动中国外贸质升量稳。

看总量——

上半年进出口规模超过21万亿元，贸易规模再创新高

在浙江宁波舟山港穿山港区，万吨货轮云集，桥吊高耸林立。岸边堆场上，尺寸、花色各异的集装箱层层叠叠。距离港口约1公里的一栋办公楼里，桥吊司机们通过实时监控精准观察货物到港离港情况，实现远程装卸。今年上半年，宁波舟山港分别完成货物吞吐量、集装箱吞吐量7.08亿吨、1916.5万标准箱，同比分别增长4.2%、8.4%，实现进出口贸易“半年红”。

港口是观察外贸的窗口。今年以来，中国货物贸易进出口保持较好增长态势。从规模看，3月份以来，全国月度进出口规模保持在3.5万亿元以上，上半年进出口规模首次超过21万亿元，贸易总量再创新高；从增速看，全国进出口增速逐季加快，二季度同比增长7.4%，较一季度和去年四季度分别提高2.5个、5.7个百分点，外贸向好势头得到进一步巩固。

“上半年我国外贸进出口总额创下新高，成绩来之不易。”辽宁大学校长余淼杰告诉本报记者，“从中长期看，中国产业链供应链完备，劳动力成本相对较低，拥有明显的比较优势。今年以来，国内企业积极开拓国际市场，尤其重视加强与‘一带一路’共建国家合作，开拓新兴国家市场，不仅对东盟、美国、韩国等传统市场进出口保持增长，对‘一带一路’共建国家合计进出口同比增长了7.2%，经贸合作空间持续拓展。”

细读外贸“半年报”，出口成绩值得关注。上半年，全国出口12.13万亿元，同比增长6.9%。路透社、美国消费者新闻与商业频道等外媒评价中国出口表现“超出预期”。法新社援引高盛经济学家的观点表示，由于海外需求保持增长，中国产品极具竞争力，未来几个月出口可能会保持强劲。

海外市场需求旺盛，企业感知最为明显。影石创新是一家主营运动相机的专精特新“小巨人”企业，“近几年，以社交媒体、网络红人为主导的海外旅行内容激增，运动相机品类越来越受欢迎。今年恰逢‘体育大年’，欧洲杯、奥运会等体育赛事带动全民运动潮。从市场表现看，今年我们对2024年奥运会举办国法国的出货量也实现了翻番，现在我们的产品主要以欧美、日韩市场为主，其中韩国、法国市场增长较快，目前品牌在海外市场的营收占比已经达到八成左右。”影石创新市场总监袁跃说。

看结构——

出口结构进一步优化，机电产品出口占比近六成，汽车出口增长势头不减

理解中国外贸“半年报”，不仅要看总量，还要观察结构。据海关统计，今年上半年，中国出口结构进一步优化，机电产品出口7.14万亿元，同比增长8.2%，占出口总值的58.9%。

“今年上半年机电产品出口稳健增长受多重因素共同推动。”中国机电产品进出口商会新闻发言人高士旺向本报记者分析，“从外部因素看，外部需求改善和国际补库存是需求层面的重要支撑。从内部看，中国机电行业供应链韧性强、完整度高，在全球需求复苏和制造业恢复增长的过程中，中国机电行业国际份额稳步提升，在多个产品类别中都有所表现。”

海关总署发布的数据显示，今年上半年中国出口的机电产品中，自动数据处理设备及其零部件出口6837.7亿元，同比增长10.3%；集成电路出口5427.4亿元，同比增长25.6%；汽车出口3917.6亿元，同比增长22.2%。

“上半年，中国汽车出口继续保持增长态势，这是中国汽车企业多年深耕国际市场的结果。”高士旺说，在全球汽车产业向电动化转型的过程中，中国车企通过持续的新技术应用和产品改款，实现汽车产品快速迭代，从而巩固中国电动汽车的国际竞争力，“中国完备的产业链配套和庞大的内需市场奠定了汽车行业的规模化优势，这是形成汽车行业国际竞争力的坚实基础。”

作为持续发力国际市场的车企之一，今年以来，哪吒汽车出海步伐不断加快。1月，哪吒汽车宣布在马来西亚建立第三家海外工厂；3月，哪吒汽车在泰国的工厂开始规模化生产；4月，企业在印尼的工厂实现量产。哪吒汽车有关负责人介绍，目前国内的汽车产业供应链已经非常成熟，但海外市场暂未形成和国内一样的便利条件。“国外汽车生产企业建设本土生产线，往往需要满足最低资本条件、外资持股比例、技术和质量标准等多方面要求，对出海的新势力车企来说，把整个供应链‘搬’到海外不太现实。因此，我们着手推进供应链本土化，与当地合作伙伴共建生产基地和销售网络，增强供应链稳定性和灵活性，以此在激烈的市场竞争中形成效率优势。”

中国车企出海积极性较高，但部分国家贸易保护主义抬头，国产汽车出海仍面临一定挑战。不过，在高士旺看来，车企国际化进程刚刚起步，“总体看，汽车出口保持增长、车企国际化和中国汽车产业国际竞争力持续提升，都是可预期的。”

值得关注的是，今年上半年，中国船舶在国际市场的表现同样亮眼。根据工业和信息化部发布的数据，目前，全国造船完工量、新接订单量、手持订单量三大指标分别占世界市场份额的55%、74.7%和58.9%。越来越多国外船东把订单投向中国船厂，全球每10份造船新订单，就有超过七成流向中国。

“目前国际需求上涨驱动船舶行业进入快速复苏上行期，全球船队船龄提升、换新需求增加等需求逐步释放，预计中国船舶出口将延续向好发展态势。”高士旺说。

看主体——

民营企业保持外贸第一大经营主体地位，上半年其进出口占外贸总值的55%

从外贸主体看，今年上半年，中国民营企业、外资企业、国有企业进出口均有增长。其中，民营企业进出口11.64万亿元，同比增长11.2%，占全国外贸总值的55%，比去年同期提升2.5个百分点。民营企业上半年出口7.87万亿元，同比增长10.7%，占全国出口总值的64.9%。

“上半年民营企业出口占全国出口总值超六成，民营企业已经成为中国经济的重要组成部分。”余淼杰认为，民营企业出口保持增长态势，得益于国内营商环境持续改善、稳外贸政策相继出台，为中国企业“走出去”创造了良好的内外部条件，便于其不断“打磨内功”，发力海外。

一方面，支持跨境电商、海外仓发展等政策文件出台，为企业拓市场发挥着重要作用。

添可是一家主营高端智能生活化电器的企业。2018年末，添可开始布局海外市场时就把重心放在了跨境电商平台。“当时我们第一次参加亚马逊的‘黑五’，有一款吸尘器几乎‘卖爆了’，到现在都是国外沃尔玛商场里的畅销品。”添可智能科技首席执行官冷泠告诉本报记者，“跨境电商始终是我们的主阵地。伴随跨境电商快速发展，今年上半年，添可产品出口额同比增长超过50%，我们继续把出海战略重心放在美国、法国、德国、加拿大等国的同时，不断深化与印度尼西亚等20多个‘一带一路’共建国家的合作伙伴关系，同时，我们大力拓展俄罗斯、东南亚、中亚地区新兴市场，有效提升了品牌在这些地区的覆盖面和影响力。”

另一方面，减免税费、保险支持等系列政策有力降低了企业成本，推动中国企业不断稳固外贸国际竞争力。

最近，国家税务总局杭州市税务局紧抓海外市场对新能源二手车需求增长的机遇期，加大对二手车出口企业的扶持力度，通过优化出口退税流程等举措，将二手车出口培育成当地外贸新增长点。“前不久我们刚报关出口二手车退税近800万元，出口退税减轻了我们的资金压力，能帮助企业进一步降本增效，提升国际竞争力。”杭州浑大国际贸易有限公司有关负责人说。

“得益于国内一系列外贸政策组合拳支持，灵活性更高、自主性更强的民营企业继续壮大，保持中国外贸第一大经营主体地位。很多民营企业出口的产品从劳动密集型转向技术密集型，自主研发的创新型产品领跑全球，助推我国外贸结构不断升级优化。”余淼杰说。

展望下半年，商务部新闻发言人何亚东表示，中国外贸发展面临的形势仍较复杂，主要市场补库存力度和持续性有待观察。商务部将进一步发挥稳外贸政策的综合效能，切实帮助企业纾困解难，持续培育外贸新动能，全力推动外贸质升量稳。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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