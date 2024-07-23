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不断增强数据要素市场化配置改革的系统性、整体性和协同性

培育全国一体化数据市场（推动高质量发展·权威发布）

本报记者 王云杉
2024年07月23日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据作为新型生产要素，潜在价值大、发展变化快。如何以数据要素市场化配置改革为主线，完善数据要素市场制度和规则，培育全国一体化数据市场，促进数据要素开发利用？7月22日，国务院新闻办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家数据局局长刘烈宏等介绍有关情况。

　　推进数据基础制度建设

　　数据基础制度建设是一项长期复杂的系统工程。国家数据局政策和规划司负责人栾婕表示，国家数据局把推进数据基础制度建设列为重点工作，抓紧起草数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等政策文件，目标是建立健全数据基础制度体系，有利于数据“供得出、流得动、用得好、保安全”，不断增强数据要素市场化配置改革的系统性、整体性和协同性。

　　一是注重解决实践难题，提供具体明确可落地的规则指引。针对社会各界对数据产权归属认定的关注，国家数据局面向全国广泛征集数据产权领域的痛点难点问题，细化数据持有权、使用权、经营权，为数据的供给、流通、使用提供制度保障。

　　二是坚持促进流通使用，助力培育新质生产力和促进高质量发展。当前，数据要素市场还处于“做大蛋糕”阶段，数据流通交易的规模、效率、规则均有待提升。从培育全国一体化数据市场出发，要着力构建数据流通交易体系，确定数据流通交易发展的目标等。从收益分配制度建设方面，聚焦激励机制建设，发挥价格形成机制作用，充分调动各方的积极性主动性创造性。

　　三是加强试点探索，确保政策制度来源于实践又能有效指导实践。

　　四是坚持守好安全底线，坚决维护国家安全，保护个人信息和商业秘密。

　　此外，如何更好促进公共数据资源的开发利用？国家数据局数据资源司司长张望表示，一方面，持续做好政务数据共享和公共数据开放。另一方面，要将授权运营作为共享开放的重要补充，重点解决好数据供给和使用管理权责不清、供数动力不足的问题，着力推进公共数据资源管理和运营机制改革，厘清数据供给、使用、管理的权责义务，激发供数动力和市场创新活力。

　　“我们正在建立公共数据资源登记制度、授权运营规范以及相应的信息披露机制，明确合规政策和管理要求，配合有关部门加强对公共数据产品和服务价格的指导和管理。”张望说。

　　加快推动数据基础设施布局

　　数据基础设施是数据基础制度落地和数据高效开发利用的基础承载，是在网络、算力等设施的基础上，围绕数据汇聚、处理、流通、应用、运营的全生命周期，构建适应数据要素化、资源化、价值化的基础设施。

　　国家数据局数字科技和基础设施建设司司长杜巍表示，近年来，各地方、行业、领域在数据基础设施建设方面开展了积极探索，形成了隐私计算、数据空间、区块链、数联网等多种技术解决方案，为数据基础设施一体化建设奠定了很好的基础。

　　“当前，我们聚焦数据流通利用环节，围绕重要行业领域和典型应用场景，在统一目录标识、统一身份登记、统一接口要求的基础上，部署开展多项技术路线试点，自上而下谋划数据流通利用基础设施工程项目。”杜巍表示，支持地方城市先行先试，以真实场景牵引技术进步，丰富解决方案供给，促进数据跨部门、跨层级、跨区域、跨主体的高效可信流通利用。

　　近年来，算力基础设施备受关注。在相关部门和各枢纽节点的共同努力下，“东数西算”工程取得积极进展。截至今年3月底，10个国家数据中心集群算力总规模超过146万标准机架，整体上架率为62.72%，较2022年提升4个百分点；东西部枢纽节点间网络时延已基本满足20毫秒要求；数据中心绿电占比超过全国平均水平，部分先进数据中心绿电使用率达到80%左右，新建数据中心电能利用效率最低降至1.10。此外，“东数西算”工程的实施带动了IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源等产业链发展，提升了国家整体算力水平。

　　“下一步，我们将会同有关部门和地方，以算力高质量发展赋能经济高质量发展，加快推动全国一体化算力网建设。”杜巍说。

　　培育壮大数据产业

　　培育数据产业是数据要素市场化配置改革的一项重要内容，也是培育数字经济、发展新质生产力的重要环节。

　　“数据产业是利用数据技术，对数据资源进行产品和服务开发过程中所形成的产业形态，是一个新兴产业。”张望介绍，数据产业的经营主体主要包括从事数据技术创新、资源开发利用、数据技术赋能应用的企业，也包括从事数据产品和服务流通交易的企业，以及参与数据基础设施建设的企业。

　　张望表示，围绕更好发挥市场机制作用，创造更加公平、更有活力的市场环境，国家数据局正在研究制定促进数据产业发展的政策。一方面，厘清数据产业的内涵和外延，面向市场需求，培育多元化的市场经营主体。另一方面，发挥市场配置资源的决定性作用，支持企业在资源汇聚、技术攻关、产品服务、流通交易、基础设施等方面加快发展。同时，用好政策工具，从投资、人才培养、产业集聚等方面给予相应的政策安排。

　　2024中国国际大数据产业博览会正在筹备。刘烈宏介绍，本届数博会首次由国家数据局主办，贵州省人民政府承办，定于8月28日至30日在贵州省贵阳市举办，将以“数智共生：开创数字经济高质量发展新未来”为主题，重点举办专业展览，配套举办成果发布、行业交流等活动。

　　“今年我们将突出展览呈现的多样性，设立数字产业、数实融合、数据交易、数字治理、数字基建、数据安全等六大主题展览板块，邀请境内外数据、工业、农业、金融等行业和机构参展，全方位展示国内外数据产业最新发展动态、最新成果和前沿趋势，让社会各界通过数博会得到实实在在的收获。”刘烈宏说。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月23日 06 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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