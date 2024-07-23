本报记者 韩 鑫

图为MSC“荣耀号”邮轮安全靠泊深圳蛇口邮轮港。

宋 威摄（人民视觉）

数据来源：交通运输部等

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伴随着国际邮轮复航加快，邮轮旅游热度走高，今年上半年，我国邮轮旅客运输量约50万人次。国际邮轮纷纷加码中国市场，离不开通航环境、通关体验改善和有力的政策支持；本土邮轮企业逐步崛起，也为我国邮轮产业注入发展新动力。

渤海之畔，执行275天环球航线的“海洋旋律号”搭载近2000名国际游客靠泊天津国际邮轮港，天津成为这一超长航线邮轮停靠我国的唯一站点；厦门国际邮轮码头，被誉为“艺术之船”的“地中海号”邮轮安全靠泊，开启以厦门为母港的首航之旅……

作为“漂浮在海上的黄金产业”，邮轮已成为国际市场具有风向标意义的旅游载体。近来，国际邮轮纷纷奔赴中国市场，邮轮旅游热度走高。自去年9月全面恢复国际邮轮运输，我国邮轮市场复苏情况如何，下一步如何推进邮轮产业快速发展？记者采访了交通运输部有关负责人。

复航步伐加快，旅客运量加大

我国邮轮市场持续升温

搭载3900多名旅客的首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”缓缓抵沪，与“鼓浪屿号”“蓝梦之星号”两艘邮轮一同靠泊吴淞口国际邮轮港；与此同时，上海港国际客运中心码头，“欧罗巴号”邮轮也已靠泊完毕。不久前，上海邮轮口岸再现“四邮同港”的独特风景线。

“自去年试点恢复国际邮轮运输以来，累积的邮轮旅游需求呈集中释放态势。”上海海事局有关负责人介绍，今年前5月，海事部门共保障88艘次邮轮靠泊上海港，覆盖28.17万人次旅客、19条邮轮航线。

数据显示，今年上半年，进出上海口岸的国际邮轮达201艘次，同比大幅增加，预计今年全年上海邮轮口岸出入境邮轮将超380艘次。

在另一座复航试点城市广东深圳，国际邮轮也迎来强劲复苏。今年3月，首艘中国自主运营的五星旗豪华邮轮“招商伊敦号”完成自复航以来第十七次境外返深航行；“太平洋世界号”邮轮在历经90余天的环球旅行后，搭载近1500名国际游客首次到访深圳……

“今年以来，邮轮进出口岸艘次持续增长，邮轮旅游市场不断升温。”深圳海事局有关负责人说，自国际邮轮复航以来，深圳蛇口邮轮港共保障国际邮轮到港19艘次，接待国际邮轮旅客超1.9万人次。

上海、深圳等港口邮轮热，是我国邮轮行业提速回暖的生动写照。今年上半年，我国邮轮旅客运输量约50万人次，恢复至2019年同期的一半以上，二季度邮轮旅客运输量较一季度环比增长近60%，预计邮轮运输市场将继续稳步恢复；截至目前，在中国港口运营的邮轮达20余艘，其中招商局维京游轮、MSC地中海邮轮等多家邮轮公司的17艘邮轮，在天津港、青岛港、上海港等多个港口复航，运营中国境内港口始发至日本、韩国、越南等的航线。

“目前我国邮轮运输正处在快速复苏阶段，交通运输与旅游经济融合发展取得积极成效。”交通运输部水运局有关负责人说。

通航环境改善，通关体验快捷

国际邮轮加码中国市场

国际邮轮公司复航是一项系统性工程，涉及部署航线、调动船舶、市场营销等诸多环节，往往需要提前一年作出安排。

3月16日，MSC地中海邮轮重返中国市场，旗下“荣耀号”在上海开启中国大陆母港运营；皇家加勒比宣布，2025至2026年，将持续加大对中国市场的投入；中国邮轮自主品牌爱达邮轮表示，未来将部署中国至东南亚国家的邮轮航线……艘次显著增长、航线加速布局的背后，不断优化的营商环境和更加有力的政策支持是关键。

“安全通畅的通航环境和优越完善的靠泊设施，决定了邮轮港对优质邮轮资源的吸引力。”深圳海事局有关负责人介绍，近年来，深圳持续提升蛇口邮轮港码头设施服务能力，目前已具备可停靠全球最大等级邮轮——22万吨级邮轮的靠泊能力。

“停得下”还得“进得来”。深圳西部水域既是国际邮轮抵达蛇口邮轮港的必经之路，又是粤港澳大湾区往来三地客货船舶运输的重点航路，日均通过船舶约1400艘次。如何在繁忙水域中确保国际邮轮安全进出港，对交通管理能力提出更高要求。

为此，深圳海事局专门为大型邮轮安全进出港制定一整套交通组织服务方案，提前掌握进出港计划，统筹重要航路的指挥调度，大幅提升靠泊效率，缩短旅客等待时间。

国际邮轮靠泊后，为畅通出入境通关的“最后一公里”，多地靠前服务、紧密联动，多措并举提升通关体验。

在天津，东疆边检站提前分析邮轮旅客的构成特点和行程安排，针对过境、中转旅客，落实过境免签等通关便利化举措，采取提前审核、海上办理和加开临时办证窗口等措施，创造良好出入境体验；

在厦门，邮轮码头已实现邮轮泊位岸电全覆盖，提升对邮轮的服务能力。“地中海号”靠港后在厦门首次实现邮轮岸电连船作业，至离泊共连船供电超73小时，创全国单艘次国际邮轮供电时间和供电量纪录。

有力的政策护航，推动邮轮产业发展。2018年，交通运输部等十部门联合出台《关于促进我国邮轮经济发展的若干意见》，提出积极培育邮轮市场、拓展提升港口服务能力等具体任务；2022年，工业和信息化部、交通运输部等五部门发布意见，进一步推动加快邮轮游艇装备及产业发展；去年以来，上海发布《推进国际邮轮经济高质量发展上海行动方案（2023—2025年）》，青岛出台《青岛市邮轮旅游高质量发展扶持措施》，一系列政策举措释放了积极信号，为邮轮行业发展注入动力……

“截至目前，我国已形成较为完善的沿海邮轮港口布局，建立了邮轮运输安全监管和服务制度标准体系，为促进邮轮经济持续健康发展创造了良好环境。”交通运输部水运局有关负责人表示。

潜在旅客多，发展潜力大

中国邮轮产业前景可期

随着经济社会发展和生活水平提升，邮轮旅游已成为一种新型消费方式。“作为新的经济增长点，邮轮产业链长、带动面广，涉及船舶制造、交通运输、文化旅游等多领域。”交通运输部水运局有关负责人表示，大力发展邮轮产业、拓展邮轮市场，将为扩内需、稳增长贡献力量。

看国际，国际邮轮协会《2023年邮轮行业现状报告》显示，邮轮旅游市场恢复速度快于全球出境旅游市场复苏速度，且将保持强劲增长势头；预计2027年出海邮轮游客将达到3950万人次，发展潜力巨大。

看国内，我国邮轮产业自2006年起步，经过10余年发展，到2019年旅客运输量已达221万人次，成为全球第二大邮轮市场。

邮轮市场日趋成熟的同时，本土邮轮企业也在加速变革。在建造方面，国产大型邮轮2号船已入坞开始总装搭载，建造按下“加速键”；在运营方面，去年4月，招商局维京游轮有限公司成为我国首家国际邮轮运输企业，渤海邮轮、爱达邮轮等6家中资邮轮运输企业的6艘中资外籍邮轮相继投入运营。

业内人士表示，我国本土邮轮企业逐步崛起，有助于促进邮轮产业整合升级，推动邮轮市场多元化发展，助力我国邮轮产业向更高层次迈进。

“中国作为拥有2000万潜在邮轮旅客的全球第二大邮轮客源市场，市场发展未来可期。”中国交通运输协会邮轮游艇分会常务副会长郑炜航认为，随着我国邮轮产业崛起和国际邮轮重返中国市场，未来将有更多国际邮轮选择中国作为目的地。

发展前景可期，如何实现再提速？

一方面，要强化安全管理。“邮轮载客数量多、人群较密集且航行时间长，确保安全是首要责任。”交通运输部有关负责人表示，下一步将加强邮轮运输安全应急管理，引导邮轮运输企业为旅客提供更加优质服务，促进邮轮经济复苏和增长，为推动经济持续回升向好提供有力支撑。

另一方面，持续优化环境。郑炜航建议，进一步建立健全邮轮运输、港口、旅游等相关标准，并与国际服务标准接轨；同时加强邮轮通关、市场监管、数据整合、手续办理等方面的协作，让中国邮轮市场潜能充分释放。

版式设计：张芳曼

《 人民日报 》（ 2024年07月23日 07 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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