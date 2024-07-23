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随着免签“朋友圈”扩容，入境游客快速增长，在重庆英语导游陈玲眼中——

外国游客对中国的认知越来越立体（身边的经济故事）

本报记者 王欣悦
2024年07月23日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　重庆市渝中区李子坝站“轻轨穿楼”景观吸引众多游客。
　　吴 雪摄（影像中国）

　　陈玲（左一）引导外国游客兑换现金。
　　本报记者 王欣悦摄

　　7月的一天，清晨6点，天色微亮。陈玲起床赶往重庆市渝中区朝天门码头。

　　7点半，一趟满载游客的游轮抵达，陈玲快步走向游轮大厅，接上了她等待的游客，来自巴西的伊万一家人。

　　1993年从重庆工商大学旅游外贸专业毕业后，陈玲进入重庆国力国际旅行社有限公司担任英文导游，从事入境旅游接待工作。

　　“我来中国一周多了，把人民币花完了，去哪里兑换一些？”未等陈玲说话，伊万便开口询问。“游轮上就可以兑换，不用慌。”陈玲用流利的英文作答。

　　受益于免签“朋友圈”扩容、144小时过境免签政策适用国家范围扩大等多项利好政策，作为西部热门旅游城市，重庆在入境、出行、住宿、游览、购物、支付等环节着力破解难点堵点，不断推出相关举措，营造更加便利的旅游环境。

　　“游轮上除了外币兑换，还支持境外银行卡刷卡、支付扫码等各种便捷跨境支付体验。”陈玲告诉记者。截至目前，重庆可受理境外银行卡商户达4.9万户，支持境外银行卡取现的ATM机超1.21万台。

　　9点，大巴到达李子坝观景平台，游客们纷纷拿起手机拍摄“轻轨穿楼”的奇特景象。为了给市民游客创造舒适的观景环境，渝中区将原本的人行道改扩建为观景平台。“轻轨穿楼而过，实际上对居民楼干扰不大，因为轨道的桥墩和房屋的柱子其实是相互独立的。”陈玲一边引路，一边讲解。

　　打卡完“轻轨穿楼”场景，伊万一家兴致勃勃，换乘轻轨到解放碑游玩。

　　“在重庆坐轻轨可以直接用银联卡刷卡进站噢。”陈玲告诉伊万。

　　“这么方便？那我要试一下。”

　　刚出轻轨站，一家奶茶店店员走上前来揽客。“来中国一定要尝尝茶！”伊万眼前一亮，带着妻儿进入商场购物。为便利入境游客的消费体验，渝中区升级改造可受理境外银行卡商户921户，实现渝中区大型商业综合体、3星级（含）以上酒店、3A级（含）以上景点、文娱场所等重点商户全覆盖。

　　趁着伊万一家自由活动购物的空隙，陈玲拿出手机发送消息“我快下团了，有新的团吗？”到本地导游微信群里。不到半小时，一个新单找上门来。

　　“今晚7点帮朋友到江北机场接机，日薪900元，比平常几乎多了一倍。”陈玲果断应下这一单，“陪完伊万一家再去机场接机，完美卡点。”

　　下午2点，顺利到达渝中区长江滨江路151号盛捷长江服务公寓，伊万一家依次有序办理入住。明天，他们还将继续在重庆的自由行。“前期我已经和酒店争取到江景房，到了酒店直接用护照办理入住即可。”陈玲说。

　　“哇哦，好酷！”突然传来一阵惊叹声，只见伊万的孩子拉斐尔歪了歪头，原来是被大堂的自动导引机器人吸引住了。

　　“我很开心，这次旅游让他们感受到了重庆是一个现代、舒适、便利的城市。”陈玲说。

　　在陪完了伊万一家后，她又马不停蹄赶往机场迎接下一批马来西亚游客的到来，这批游客将会在重庆玩3天。

　　“晚上7点10分飞机落地，8点接到客人，8点半就送到解放碑。”陈玲发现，最近接机变得越来越“快”，“以前境外的客人要等一个半小时起，现在一个小时内就能接到。”

　　“快”的背后，是重庆江北机场海关持续推进智慧旅检建设的缩影。现场配备50余台智能查验设备，进一步强化了先期机检和智能审图应用功能，让入境旅客通关效率和无感通关体验大幅提升。

　　最近，重庆入境游客数据快速增长，据统计，今年上半年，重庆江北机场海关共监管进出境旅客78.21万人次，同比增长1.73倍。

　　夜里10点回到家，陈玲结束了忙碌的一天。“我基本每个月都休息很少，其余时间都在路上。”

　　“现在来重庆的外国游客都会玩上三四天。”陈玲的绝大多数客人还是趁着手续简化，提前办好了可以停留30天的旅行签，“现在来中国旅游的外国游客追求更加深度的体验，他们对中国的认知越来越立体。”

　　

　　链接

　　入境旅游加速回暖

　　今年以来，入境旅游回暖跑出加速度。文化和旅游部数据中心客流大数据监测显示，“五一”假期入出境游客合计达367.2万人次，其中入境游客177.5万人次。国家移民管理局统计数据显示，上半年，全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。

　　入境游接连迎来政策利好。近日，国家移民管理局发布公告，新增郑州新郑国际机场、丽江三义国际机场和磨憨铁路口岸3个口岸为144小时过境免签政策适用口岸，中国144小时过境免签政策适用口岸增至37个。我国不断扩大免签“朋友圈”。去年，对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家试行免签政策；今年3月，又对瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡6国试行免签政策。上半年，通过免签入境外国人达854.2万人次，同比增长190.1%。

　　为更好满足包括外籍来华人员在内群体多样化的支付服务需求，今年3月7日，国务院办公厅发布《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，在改善银行卡受理环境、持续优化现金使用环境、提升移动支付便利性等方面作出一系列部署。针对外籍来华人员在使用移动支付方面遇到的实际问题，中国人民银行指导多家互联网支付平台优化业务流程，提高境外银行卡绑卡效率；指导主要支付机构将外籍来华人员使用移动支付的单笔交易限额由1000美元提高到5000美元，年累计交易限额由1万美元提高到5万美元。

　　（本报记者  王  珂）  

　　

　　本期统筹：吕钟正

　　版式设计：张芳曼

　　《 人民日报 》（ 2024年07月23日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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