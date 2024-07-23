吕钟正

随着中国不断扩大免签“朋友圈”、实行邮轮入境免签以及144小时过境免签等多种政策，外国游客明显增多。壮美山河、特色古城、现代都市……外国游客自发拍摄的影像和视频，不断把中国的魅力向世界展现，也点燃更多外国网友来中国旅游的兴趣。

远来都是客。我们应该进一步强化用户思维，加大力度解决入境游的痛点、堵点，许多地方都在进行相应的探索。支付更便利了，增设外币兑换点、ATM机、外卡POS机等，逐步完善多层次、多元化的支付服务体系；旅检更快捷了，上海、重庆等地依托“智慧旅检”等手段，让入境游客旅检体验到“无感通关”；体验更加多样化，除了长城、故宫、兵马俑等热门景点外，不少地方还提供个性化深度游定制，如胡同漫步、中华美食制作等活动，让外国游客更加深入地感受中国的独特魅力。

除了入境游，国内游进一步发展，同样也要强化用户思维，瞄准用户需求升级。比如优化购票机制，缓解预约难等问题，又如设计新玩法，创造更多沉浸式体验等。

只要不断破解难点堵点，进一步满足消费者的多元需求，文旅发展必将持续增添活力。

《 人民日报 》（ 2024年07月23日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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